Российские военные хотят наладить поставки хлеба в зоны деэскалации в Сирии

ХОМС (Сирия), 11 окт – РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) ведут переговоры с администрацией провинции Хомс об увеличении поставок хлеба в зону деэскалации №2 на границе провинций Хомс и Хама, речь идет о передаче российской муки на хлебозавод "Аль-Вар" в городе Хомс, рассказал журналистам представитель ЦПВС Федор Очинский.
"На данный момент проводятся переговоры с администрацией провинции Хомс для передачи на данный хлебозавод муки с последующей выпечкой хлеба и его доставкой в зону деэскалации №2 для нуждающихся жителей Сирии", — уточнил он.
"Мы поставляем хлеб в зоны деэскалации. В частности, в зону на севере провинции Хомс в соответствии с распоряжениями правительства Сирии. В общей сложности предприятие направляет в эти зоны до 4 тысяч упаковок хлеба в день", — сообщил он журналистам.
Плоские круглые лепешки — традиционный сирийский хлеб — составляют основу рациона жителей страны. Лепешки продаются в пакетах по 7-8 штук. Вес каждой упаковки — 1,3 кг. Цена одного пакета — 50 лир, с учетом государственных субсидий. "Без них цена увеличивается в несколько раз. Во многих районах, в которых пекари не получают господдержку, пакет с лепешками стоит 200-250 лир", — рассказал Аль-Мансур.
Война и хлеб
Хорошо отлаженная централизованная система распределения хлеба была создана в Сирии более 30 лет назад. Правительство обеспечивало крестьян семенами, выкупало урожай, предоставляло субсидии производителям пшеницы, регулировало цены на муку, а также сам процесс производства и продажи хлеба.
Террористические группировки понимали, что хлеб — стратегический ресурс для Сирии, поэтому в первую очередь старались разрушить или взять под контроль в захваченных районах зернохранилища, мукомольные предприятия, пекарни и хлебозаводы.
По словам директора завода "Аль-Вар", производительность его предприятия упала на 20% в результате действий боевиков, которые контролировали район почти пять лет. "Сотрудники, техника и само здание завода постоянно подвергалось обстрелам", — посетовал он.
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