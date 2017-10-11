Российские военные хотят наладить поставки хлеба в зоны деэскалации в Сирии

ХОМС (Сирия), 11 окт – РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) ведут переговоры с администрацией провинции Хомс об увеличении поставок хлеба в зону деэскалации №2 на границе провинций Хомс и Хама, речь идет о передаче российской муки на хлебозавод "Аль-Вар" в городе Хомс, рассказал журналистам представитель ЦПВС Федор Очинский.

"На данный момент проводятся переговоры с администрацией провинции Хомс для передачи на данный хлебозавод муки с последующей выпечкой хлеба и его доставкой в зону деэскалации №2 для нуждающихся жителей Сирии", — уточнил он.

Директор хлебозавода "Аль-Вар" Хусам Аль-Мансур подтвердил, что его предприятие поставляет хлеб не только в подконтрольные правительству районы, но и в зоны деэскалации.

"Мы поставляем хлеб в зоны деэскалации. В частности, в зону на севере провинции Хомс в соответствии с распоряжениями правительства Сирии. В общей сложности предприятие направляет в эти зоны до 4 тысяч упаковок хлеба в день", — сообщил он журналистам.

Плоские круглые лепешки — традиционный сирийский хлеб — составляют основу рациона жителей страны. Лепешки продаются в пакетах по 7-8 штук. Вес каждой упаковки — 1,3 кг. Цена одного пакета — 50 лир, с учетом государственных субсидий. "Без них цена увеличивается в несколько раз. Во многих районах, в которых пекари не получают господдержку, пакет с лепешками стоит 200-250 лир", — рассказал Аль-Мансур.

Война и хлеб

Завод "Аль-Вар" — крупнейший в провинции Хомс. Он входит в государственную сеть хлебозаводов и пекарен Сирии. На данном предприятии круглосуточно работают две автоматические линии. Ежедневный объем производства — примерно 20 тысяч упаковок хлеба.

Хорошо отлаженная централизованная система распределения хлеба была создана в Сирии более 30 лет назад. Правительство обеспечивало крестьян семенами, выкупало урожай, предоставляло субсидии производителям пшеницы, регулировало цены на муку, а также сам процесс производства и продажи хлеба.

К началу 2000-х годов Сирия стала одной из немногих стран на Ближнем Востоке, которая вышла на полное самообеспечение продовольствием. До начала боевых действий в стране выращивали и перерабатывали до 10 млн тонн пшеницы твердых сортов в год. Этого хватало, чтобы удовлетворить внутренний спрос и на экспортные поставки. Сейчас производство упало почти на 60%, а потребности страны частично покрывают поставки зерна из России.

Террористические группировки понимали, что хлеб — стратегический ресурс для Сирии, поэтому в первую очередь старались разрушить или взять под контроль в захваченных районах зернохранилища, мукомольные предприятия, пекарни и хлебозаводы.

По словам директора завода "Аль-Вар", производительность его предприятия упала на 20% в результате действий боевиков, которые контролировали район почти пять лет. "Сотрудники, техника и само здание завода постоянно подвергалось обстрелам", — посетовал он.

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