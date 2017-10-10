Дамаск обвинил Эр-Рияд в поставках противотанковых ракет террористам

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министерство обороны Сирии заявило, что Саудовская Аравия якобы поставляла террористам в САР противотанковые ракеты американского производства Tow, передает агентство SANA со ссылкой на заявление ведомства.

"После того как администрация экс-президента США Барака Обамы сняла запрет на поставки (оружия), Саудовская Аравия купила у США 15 тысяч противотанковых ракет Tow стоимостью в один миллиард долларов, а позже мы обнаружили это противотанковое оружие в Сирии в 2014 году, где они были использованы террористами против армии САР", — говорится в заявлении, опубликованном во вторник сирийским минобороны.

Минобороны сообщило, что снабжение террористов ведется через различные каналы с помощью компаний, расположенных в странах Восточной Европы, которые связаны со службами безопасности США или стран НАТО. Как утверждают в сирийском министерстве, оружие доставляется в Турцию или Саудовскую Аравию либо из европейских портов, либо с авиабазы Рамштайн — опорного пункта ВВС США на территории Германии.

Также в министерстве заявили, что боевики террористических группировок "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"* и других террористических организаций получают ракеты, автоматы, пулеметы, зенитные установки и даже танки в обмен на нефть из скважин, захваченных ими в Сирии и Ираке.

Ранее начальник главного оперативного управления сирийской армии дивизионный генерал Али Аль-Али заявил, что к радикалам в Сирии попадает оружие, купленное по программе Пентагона помощи союзникам США. Аль-Али сообщил, что сирийским военным известно о поставках США оружия террористическим группировкам "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*, которое, как заявлялось ранее, предназначается для борьбы с боевиками. Представитель Пентагона назвал эти заявления "абсолютно нелепыми".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве.

* Террористическая организация, запрещена в России