Рогозин заявил, что Запад начал интересоваться экономикой Сирии

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 10 окт — РИА Новости. Западные страны стали интересоваться экономикой Сирии по примеру России, оказывающей помощь сирийскому руководству, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин журналистам.

"Пример России сегодня становится очень важным для других государств, в том числе для стран Запада, которые теперь тоже стали интересоваться сирийской экономикой. Но для нас, для России, для страны, которая взяла на себя основную ответственность в оказании помощи сирийскому руководству, крайне важно здесь не терять темп и быть с сирийскими друзьями вместе", — сказал Рогозин.

По его словам, Сирия является бесконечно богатой страной, и по мере освобождения районов на ее территории возникают новые экономические возможности.

"Сначала эти экономические возможности, в основном, сводились к тому, чтобы поставлять хотя бы то, что можно, в России зарабатывать хоть какие-то деньги — речь шла о поставках сельхозпродукции. Сегодня этот спектр велик и охватывает все возможные проекты работы в Сирии", — заключил Рогозин.