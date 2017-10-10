Армия Сирии полностью зачистила от ИГ* границу провинции Дамаск с Иорданией

ДАМАСК, 10 окт — РИА Новости. Правительственные войска САР и союзные силы полностью освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), пограничную с Иорданией территорию на юго-востоке провинции Дамаск, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, армия освободила от ИГ более восьми тысяч квадратных километров и вернула контроль над оставшимися высотами и районами вдоль границы с Иорданией, тем самым полностью зачистив юго-восток провинции Дамаск от террористов.

На прошлой неделе сирийская армия завершила операцию на востоке провинции Хомс, освободив от ИГ 1,8 тысячи квадратных километров территории, включая десятки деревень и поселений.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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