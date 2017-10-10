Рогозин: проведение ярмарки в Дамаске говорит о восстановлении экономики

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 10 окт — РИА Новости. Проведение Дамасской международной ярмарки, где участвовали около 20 российских компаний, говорит о восстановлении экономики Сирии и ее переходе в мирное русло, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании российско-сирийской межправительственной комиссии.

Международная 59-я промышленная выставка в Дамаске прошла в августе этого года впервые после шестилетнего перерыва. В ней приняли участие более 40 стран, в том числе Россия. Ярмарка до войны в Сирии считалась самой старой и одной из самых крупных в ближневосточном регионе. В первый раз ее провели в 1954 году, в последний раз — в 2011.

"Мы сейчас… переживаем этот момент, связанный с восстановлением экономики Сирии и переходом ее в мирное русло. Самое яркое свидетельство — проведение после длительного перерыва 59-й международной дамасской ярмарки. С российской стороны в этой ярмарке приняло участие около 20 компаний", — сказал Рогозин.

Десятое заседание Постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству проходит в Сочи 10 октября. Рогозин возглавляет российскую сторону межправкомиссии, глава МИД Сирии Валид Муаллем — сирийскую.

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