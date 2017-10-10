Рогозин прокомментировал преференции российского бизнеса в Сирии

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 10 окт — РИА Новости. Преференции для российского бизнеса в Сирии будут заключены в готовящихся в настоящее время контрактах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

В сентябре посол Сирийской Арабской Республики в РФ Рияд Хаддад заявил, что президент Сирии Башар Асад дал распоряжение посольству страны в России оказывать всяческое содействие и создать преференции российским бизнесменам при ведении бизнеса в САР. По его словам, Россия и другие страны, помогавшие Сирии в войне с терроризмом, "имеют право быть первыми" в восстановлении экономики страны. По оценке посла, сейчас Сирия начинает переходить от боевых действий к восстановлению. В то же время большой ущерб получили все сферы экономики и общественной жизни страны, признал посол.

"Мы сейчас говорим о подготовке конкретных контрактов, и все вопросы, связанные с преференциями, заключены именно в этих контрактах. Но самая главная преференция заключается в том, что россияне в Сирии — самый желаемый гость. Дух, атмосфера, скорость решения всех вопросов, упразднение всяких бюрократических процедур — это самая главная преференция ", — сказал Рогозин.