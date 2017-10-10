Минобороны опубликовало видео ударов ВКС по объектам террористов в Сирии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в социальной сети "ВКонтакте" четыре видеозаписи ударов ВКС по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государства"* в Сирии общей длительностью 55 секунд.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во вторник сообщил, что ВКС РФ, продолжая уничтожение боевиков ИГ, вторгшихся в провинцию Дейр-эз-Зор с западных районов Ирака, за последние сутки нанесли 182 удара по международным террористам.

Он рассказал, что за ночь беспилотниками был вскрыт хорошо укрепленный опорный пункт террористов на восточном берегу реки Евфрат в районе населенного пункта Меядин. По данным МО РФ, на данном объекте находился склад артиллерийских и танковых боеприпасов, а также сеть подземных туннелей, где укрывалось большое число террористов, выходцев из азиатских республик СНГ и Алжира.

Отмечается, что для поражения цели были назначены две пары бомбардировщиков Су-34, которые последовательно нанесли 14 ударов по цели. Как сообщил Конашенков, средства объективного контроля подтвердили уничтожение четырех танков, трех БМП, девяти внедорожников с крупнокалиберным вооружением и двух установок РСЗО. В результате ударов были уничтожены 50 боевиков, еще около 30 террористов остались заблокированными в подземных туннелях.

По сообщению официального представителя МО РФ, через 40 минут самолет Су-34 нанес повторный удар по данному позиционному району, в результате были уничтожены ещё около 20 боевиков, прибывших для эвакуации раненых террористов.

Кроме того, в районе населенного пункта Хатла уничтожен командный пункт ИГ* и три группы террористов, прибывших в район из Ирака в качестве пополнения. В результате удара подтверждена ликвидация 34 боевиков, пяти внедорожников с крупнокалиберным вооружением, а также двух автомобилей с боеприпасами.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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