Российская авиация за сутки нанесла 182 удара по террористам в Сирии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. За последние сутки в Сирии российской авиацией было нанесено 182 удара по международным террористам, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Десятого октября самолеты ВКС России продолжали уничтожение боевиков ИГИЛ*, вторгшихся в провинцию Дейр-эз-Зор (Сирия) с западных районов Ирака. За последние сутки российской авиацией было нанесено 182 удара по международным террористам", — заявил он.

* Террористическая организация, запрещена в России