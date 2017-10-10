Ударами российских ВКС в районе Меядина уничтожено около 70 боевиков

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Около 70 боевиков уничтожены в результате российских авиаударов в районе сирийского Меядина, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он сообщил, что в ночь на 10 октября беспилотники "вскрыли хорошо укрепленный опорный пункт террористов на восточном берегу реки Евфрат в районе населенного пункта Меядин".

"На данном объекте находился заглубленный склад артиллерийских и танковых боеприпасов, а также разветвленная сеть подземных туннелей, в которых укрывалось большое количество террористов, выходцев из азиатских республик СНГ и Алжира. Для поражения цели из состава дежурных сил авиации командованием группировки была назначены две пары бомбардировщиков Су-34, которые последовательно нанесли 14 ударов по цели", — сказал он.

По его словам, средства объективного контроля подтвердили уничтожение четырех танков, трех БМП, девяти внедорожников с крупнокалиберным вооружением и двух установки реактивных систем залпового огня.

"Потери террористов в живой силе составили более 50 боевиков убитыми. Еще около 30 террористов остались заблокированными в подземных туннелях. Через 40 минут самолетом Су-34 был нанесен повторный удар по данному позиционному району, в результате которого было уничтожено еще около 20 боевиков, прибывших для эвакуации раненых террористов", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>