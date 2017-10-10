В Минобороны назвали возможную причину крушения российского Су-24 в Сирии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Причиной аварии российского Су-24 в Сирии могла стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение при взлете с аэродрома Хмеймим. Экипаж погиб.

Это не первый случай за время операции ВКС в Сирии. Первая потеря Су-24 случилась 24 ноября 2015 года. Тогда российский самолет был сбит турецким F-16. Летчики успели катапультироваться, но одного из них, Олега Пешкова, расстреляли боевики. Второй пилот выжил.

Су-24 — фронтовой бомбардировщик, который может наносить ракетно-бомбовые удары в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Первый полет на нем выполнили в мае 1987 года. Серийное производство самолета началось год спустя.

Су-24 оборудован системой дозаправки в воздухе, для уменьшения пробега его оснастили тормозным парашютом.

Самолет несет бомбовое, управляемое и неуправляемое ракетное и пушечное вооружение.