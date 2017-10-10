МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Ведущие наступление в Дейр-эз-Зоре при поддержке ВКС правительственные войска Сирии столкнулись с тем, что боевики, лишившись экономической инфраструктуры, продолжают массово получать подкрепления из Ирака, где у террористов должно хватать своей головной боли из-за авиаударов международной коалиции во главе с США.
Однако на деле, как заявляют в Минобороны РФ, коалиция в разы снизила количество авиаударов по террористам в западном Ираке и, фактически, только имитирует борьбу с "Исламским государством"*. Тем временем ИГ* продолжает захватывать в Ираке новые территории.
В связи с этим российское военное ведомство потребовало у возглавляемой США коалиции разъяснений: стремятся ли союзники таким образом осложнить операцию правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор, или, как иронически отмечают в Минобороны, они намеренно гонят террористов под смертоносные удары российской авиации?
Поддержка из Ирака
"В настоящее время проводится операция по освобождению крупного форпоста ИГИЛ* в районе Меядина, находящегося на 40 километров юго-восточнее Дейр-эз-Зора. При этом ожесточенное сопротивление террористов, действующих в долине Евфрата, не ослабевает", — сказал он.
Попытки переброски в Меядин свежих подкреплений ИГ*, среди которых много иностранных наёмников, вторгшихся на территорию Сирии со стороны Ирака, по словам генерал-майора, фиксируются ежедневно. Вооруженные боевики прибывают на бронетехнике и пикапах с крупнокалиберным вооружением. Авиация ВКС России круглосуточно уничтожает формирования ИГ* вместе с подвозимыми им боеприпасами и бронетехникой, совершая до 150 воздушных ударов в сутки.
"Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ* в Сирии нет. Вместе с тем, в западной части Ирака, откуда на восточный берег Евфрата прибывают подкрепления террористов, то есть там, где не работает авиация ВКС России, подконтрольная ИГИЛ* территория по площади продолжает увеличиваться, и без того будучи в несколько раз больше, чем в Сирии", — сказал он.
Имитация борьбы
"Данное снижение интенсивности ударов в Ираке по времени странным образом совпало с переброской ИГИЛ* к Дейр-эз-Зору из приграничных районов Ирака крупных сил террористов, которые теперь пытаются закрепиться на восточном берегу Евфрата. Возглавляемая США коалиция, имитирующая борьбу с ИГИЛ*, прежде всего, в Ираке, всё это видит, но продолжает якобы активно бороться с ИГИЛ* почему-то в Сирии", — заметил представитель ведомства.
"Сегодня уже мало у кого, включая американскую сторону, вызывает сомнение способность сирийской армии при поддержке российских ВКС уничтожить ИГИЛ* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор", — сказал Конашенков.
Действия Пентагона и коалиции требуют, по его словам, разъяснений в том, является ли такая смена приоритетов у США и коалиции стремлением максимально осложнить операцию сирийской армии при поддержке ВКС по освобождению сирийской территории к востоку от Евфрата или возможностью освободить Ирак от террористов.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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