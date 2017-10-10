МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Ведущие наступление в Дейр-эз-Зоре при поддержке ВКС правительственные войска Сирии столкнулись с тем, что боевики, лишившись экономической инфраструктуры, продолжают массово получать подкрепления из Ирака, где у террористов должно хватать своей головной боли из-за авиаударов международной коалиции во главе с США.

Однако на деле, как заявляют в Минобороны РФ, коалиция в разы снизила количество авиаударов по террористам в западном Ираке и, фактически, только имитирует борьбу с "Исламским государством"*. Тем временем ИГ* продолжает захватывать в Ираке новые территории.

В связи с этим российское военное ведомство потребовало у возглавляемой США коалиции разъяснений: стремятся ли союзники таким образом осложнить операцию правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор, или, как иронически отмечают в Минобороны, они намеренно гонят террористов под смертоносные удары российской авиации?

Поддержка из Ирака

Как сообщил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков, сирийские правительственные войска при поддержке ВКС за последнюю неделю существенно расширили подконтрольную территорию к северо-западу и юго-востоку от города Дейр-эз-Зор.

"В настоящее время проводится операция по освобождению крупного форпоста ИГИЛ* в районе Меядина, находящегося на 40 километров юго-восточнее Дейр-эз-Зора. При этом ожесточенное сопротивление террористов, действующих в долине Евфрата, не ослабевает", — сказал он.

Попытки переброски в Меядин свежих подкреплений ИГ*, среди которых много иностранных наёмников, вторгшихся на территорию Сирии со стороны Ирака, по словам генерал-майора, фиксируются ежедневно. Вооруженные боевики прибывают на бронетехнике и пикапах с крупнокалиберным вооружением. Авиация ВКС России круглосуточно уничтожает формирования ИГ* вместе с подвозимыми им боеприпасами и бронетехникой, совершая до 150 воздушных ударов в сутки.

Экономическая инфраструктура ИГИЛ* в Сирии, как сообщает Конашенков, уничтожена, попытки возобновления террористами добычи и незаконной реализации углеводородов в Сирии пресекаются.

"Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ* в Сирии нет. Вместе с тем, в западной части Ирака, откуда на восточный берег Евфрата прибывают подкрепления террористов, то есть там, где не работает авиация ВКС России, подконтрольная ИГИЛ* территория по площади продолжает увеличиваться, и без того будучи в несколько раз больше, чем в Сирии", — сказал он.

Имитация борьбы

По словам Конашенкова, если проанализировать открыто публикуемую статистику Пентагона о вылетах авиации в рамках борьбы с ИГ*, "не нужно обладать глубокими знаниями военного дела, чтобы увидеть странные изменения". Так, продолжает представитель Минобороны, с началом операции сирийских войск в провинции Дейр-эз-Зор в сентябре международная коалиция во главе с США резко, до нескольких раз в сутки, снизила интенсивность ударов по ИГ* в Ираке, "нанеся почти в пять раз меньше ударов, чем по Сирии".

"Данное снижение интенсивности ударов в Ираке по времени странным образом совпало с переброской ИГИЛ* к Дейр-эз-Зору из приграничных районов Ирака крупных сил террористов, которые теперь пытаются закрепиться на восточном берегу Евфрата. Возглавляемая США коалиция, имитирующая борьбу с ИГИЛ*, прежде всего, в Ираке, всё это видит, но продолжает якобы активно бороться с ИГИЛ* почему-то в Сирии", — заметил представитель ведомства.

Вместе с тем, отмечает генерал-майор, освобождение оставшейся теперь в глубоком тылу Ракки, которую США и коалиция на протяжении полугода называли главным приоритетом борьбы с ИГИЛ*, замерло.

"Сегодня уже мало у кого, включая американскую сторону, вызывает сомнение способность сирийской армии при поддержке российских ВКС уничтожить ИГИЛ* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор", — сказал Конашенков.

Действия Пентагона и коалиции требуют, по его словам, разъяснений в том, является ли такая смена приоритетов у США и коалиции стремлением максимально осложнить операцию сирийской армии при поддержке ВКС по освобождению сирийской территории к востоку от Евфрата или возможностью освободить Ирак от террористов.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>