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Война в Сирии
Война в Сирии

"Серьезные вопросы": Россия требует от США назвать цели в Сирии и Ираке

11:1910.10.2017
(обновлено: 11:25 10.10.2017)
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© Flickr / The U.S. ArmyАмериканские военные во время тактических учений в Басре, Ирак. Архивное фотоАмериканские военные во время тактических учений в Басре, Ирак. Архивное фото
© Flickr / The U.S. Army

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Ведущие наступление в Дейр-эз-Зоре при поддержке ВКС правительственные войска Сирии столкнулись с тем, что боевики, лишившись экономической инфраструктуры, продолжают массово получать подкрепления из Ирака, где у террористов должно хватать своей головной боли из-за авиаударов международной коалиции во главе с США.

Однако на деле, как заявляют в Минобороны РФ, коалиция в разы снизила количество авиаударов по террористам в западном Ираке и, фактически, только имитирует борьбу с "Исламским государством"*. Тем временем ИГ* продолжает захватывать в Ираке новые территории.

В связи с этим российское военное ведомство потребовало у возглавляемой США коалиции разъяснений: стремятся ли союзники таким образом осложнить операцию правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор, или, как иронически отмечают в Минобороны, они намеренно гонят террористов под смертоносные удары российской авиации?

Поддержка из Ирака

Бойцы сирийской армии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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"Оплот террористов": сирийская армия окружает боевиков в Меядине
Как сообщил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков, сирийские правительственные войска при поддержке ВКС  за последнюю неделю существенно расширили подконтрольную территорию к северо-западу и юго-востоку от города Дейр-эз-Зор.

"В настоящее время проводится операция по освобождению крупного форпоста ИГИЛ* в районе Меядина, находящегося на 40 километров юго-восточнее Дейр-эз-Зора. При этом ожесточенное сопротивление террористов, действующих в долине Евфрата, не ослабевает", — сказал он.

Попытки переброски в Меядин свежих подкреплений ИГ*, среди которых много иностранных наёмников, вторгшихся на территорию Сирии со стороны Ирака, по словам генерал-майора, фиксируются ежедневно. Вооруженные боевики прибывают на бронетехнике и пикапах с крупнокалиберным вооружением. Авиация ВКС России круглосуточно уничтожает формирования ИГ* вместе с подвозимыми им боеприпасами и бронетехникой, совершая до 150 воздушных ударов в сутки.

Сопровождение истребителем Су-30СМ бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВКС уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ* в Сирии
Экономическая инфраструктура ИГИЛ* в Сирии, как сообщает Конашенков, уничтожена, попытки возобновления террористами добычи и незаконной реализации углеводородов в Сирии пресекаются.

"Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ* в Сирии нет. Вместе с тем, в западной части Ирака, откуда на восточный берег Евфрата прибывают подкрепления террористов, то есть там, где не работает авиация ВКС России, подконтрольная ИГИЛ* территория по площади продолжает увеличиваться, и без того будучи в несколько раз больше, чем в Сирии", — сказал он.

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии

Имитация борьбы

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в России) в районе Пальмиры
© REUTERS
Мнение: у США на границе Сирии и Иордании – "центр управления боевиками"
По словам Конашенкова, если проанализировать открыто публикуемую статистику Пентагона о вылетах авиации в рамках борьбы с ИГ*, "не нужно обладать глубокими знаниями военного дела, чтобы увидеть странные изменения". Так, продолжает представитель Минобороны, с началом операции сирийских войск в провинции Дейр-эз-Зор в сентябре международная коалиция во главе с США резко, до нескольких раз в сутки, снизила интенсивность ударов по ИГ* в Ираке, "нанеся почти в пять раз меньше ударов, чем по Сирии".

"Данное снижение интенсивности ударов в Ираке по времени странным образом совпало с переброской ИГИЛ* к Дейр-эз-Зору из приграничных районов Ирака крупных сил террористов, которые теперь пытаются закрепиться на восточном берегу Евфрата. Возглавляемая США коалиция, имитирующая борьбу с ИГИЛ*, прежде всего, в Ираке, всё это видит, но продолжает якобы активно бороться с ИГИЛ* почему-то в Сирии", — заметил представитель ведомства.

Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Rami Al-Sayed
Сирийский генерал обвинил США в поставках оружия ИГ* и "Джебхат ан-Нусре"*
Вместе с тем, отмечает генерал-майор, освобождение оставшейся теперь в глубоком тылу Ракки, которую США и коалиция на протяжении полугода называли главным приоритетом борьбы с ИГИЛ*, замерло.

"Сегодня уже мало у кого, включая американскую сторону, вызывает сомнение способность сирийской армии при поддержке российских ВКС уничтожить ИГИЛ* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор", — сказал Конашенков.

Действия Пентагона и коалиции требуют, по его словам, разъяснений в том, является ли такая смена приоритетов у США и коалиции стремлением максимально осложнить операцию сирийской армии при поддержке ВКС по освобождению сирийской территории к востоку от Евфрата или возможностью освободить Ирак от террористов.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии
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