ВКС уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ* в Сирии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. ВКС России уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ* в САР, пресекаются попытки возобновления террористами добычи и реализации углеводородов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков,

"Российскими ВКС уничтожена экономическая инфраструктура ИГИЛ* в Сирии и пресекаются любые попытки возобновления террористами добычи и незаконной реализации углеводородов в Сирии. Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ в Сирии нет", — сказал он.

Конашенков отметил, что в западной части Ирака подконтрольная ИГ территория продолжает увеличиваться.

"В западной части Ирака, откуда на восточный берег Евфрата прибывают подкрепления террористов, то есть там, где не работает авиация ВКС России, подконтрольная ИГИЛ территория по площади продолжает увеличиваться, и без того будучи в несколько раз больше, чем в Сирии", — сообщил он.

*Террористическая организация, запрещена в России

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