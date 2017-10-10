Сирийская армия расширила территорию контроля вокруг Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сирийская армия при поддержке ВКС России за последнюю неделю расширила подконтрольную территорию к северо-западу и юго-востоку от Дейр-эз-Зора, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России за последнюю неделю существенно расширили подконтрольную территорию к северо-западу и юго-востоку от Дейр-эз-Зора", — сказано в сообщении.