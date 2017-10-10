В Сирии идет операция по освобождению форпоста ИГ* в районе Меядина

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В российском Минобороны сообщили об операции по освобождению крупного форпоста ИГ* близ населенного пункта Меядин, который находится в 40 километрах юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Как отметил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, при этом ожесточенное сопротивление террористов, действующих в долине реки Евфрат, не ослабевает.

По его словам, в Меядин ежедневно пытаются проникнуть боевики ИГ*, среди которых много иностранных наемников, вторгшихся из Ирака.

Конашенков отметил, что боевики прибывают на бронетехнике, пикапах с крупнокалиберным вооружением. Они получают оружие, боеприпасы и живую силу с территории Ирака через пограничный город Абукемаль. Из этого населенного пункта мобильные отряды ИГ* пытаются контратаковать правительственные силы ближе к Дейр-эз-Зору и позиции армии на трассе Пальмира – Дейр-эз-Зор, которая считается основным путем снабжения административного центра провинции.

* Террористическая организация, запрещена в России