В Меядин на помощь боевикам ежедневно прибывают наемники из Ирака

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вторгшиеся из Ирака иностранные наёмники на бронетехнике и пикапах с вооружением ежедневно пополняют ряды террористов "Исламского государства"* в сирийском Меядине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ежедневно фиксируются попытки переброски в Меядин свежих подкреплений ИГИЛ*, среди которых много иностранных наёмников, вторгшихся на территорию Сирии со стороны Ирака", — сказал он.

По его словам, боевики прибывают на бронетехнике, пикапах с крупнокалиберным вооружением и хорошо вооруженными.

Боевики ИГ* в Меядине получают оружие, боеприпасы и живую силу с территории Ирака через пограничный город Абукемаль. Из этого населенного пункта мобильные отряды ИГ пытаются контратаковать правительственные силы ближе к Дейр-эз-Зору и позиции армии на трассе Пальмира – Дейр-эз-Зор, которая считается основным путем снабжения административного центра провинции.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.