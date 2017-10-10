В Меядин на помощь боевикам ежедневно прибывают наемники из Ирака

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вторгшиеся из Ирака иностранные наёмники на бронетехнике и пикапах с вооружением ежедневно пополняют ряды террористов "Исламского государства"* в сирийском Меядине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, боевики прибывают на бронетехнике, пикапах с крупнокалиберным вооружением и хорошо вооруженными.
Боевики ИГ* в Меядине получают оружие, боеприпасы и живую силу с территории Ирака через пограничный город Абукемаль. Из этого населенного пункта мобильные отряды ИГ пытаются контратаковать правительственные силы ближе к Дейр-эз-Зору и позиции армии на трассе Пальмира – Дейр-эз-Зор, которая считается основным путем снабжения административного центра провинции.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.