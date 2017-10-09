Центр по примирению рассказал о нормализации обстановки в Сирии

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский центр примирения в Сирии после видеоконференции с представителями оппозиции рассказал о нормализации обстановки в САР на брифинге, пресс-релиз о котором опубликован на сайте Минобороны РФ.

"Проведены очередные заседания Комитетов национального примирения зон деэскалаций № 2 (Хомс), №3 (Восточная Гута) и № 4 (Южная зона). Члены комитетов — представители вооруженной оппозиции, находящиеся в зонах деэскалации приняли участие в работе в режиме видеоконференцсвязи", — говорится в сообщении.

На заседаниях обсудили проблемы восстановления инфраструктуры и подготовки школ к зиме.

Представители Южной зоны деэскалации обратились к российской стороне за содействием в прекращении поддержки иностранными государствами террористов, находящихся в этой зоне.

Сообщается, что сирийские населенные пункты продолжают присоединяться к режиму прекращения огня. "Подписаны четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов — Кирбит Альджаме, Мазри-Аль-Ашх, Аль-Амара (провинции Хама) и Эль-Ганто (провинции Хомс)", — говорится в релизе.

Центр по примирению провел две гуманитарных акции. Российской стороной доставлено продовольствие общим весом 2 тонны в провинцию Эль-Кунейтра. Около ста человек, в том числе 12 детей, получили медицинскую помощь.

Российский медицинский отряд специального назначения оказал помощь 71 больному в военном госпитале в Алеппо во время гуманитарной акции.

Центр продолжает совместную работу с представителями ООН по оказанию гуманитарной помощи беженцам, в том числе находящимся в лагере "Эр-Рукбан", располагающемся в зоне, контролируемой США. Сообщается, что договоренность об оказании помощи беженцам из "Эр-Рукбана" так и не была достигнута.

При поддержке российских военных восстановлена производственная линия хлебозавода, что повысило производительность в два раза и обеспечило население города Эс-Сувейда хлебом.

Центр примирения способствует восстановлению городского медицинского центра в Блюдане (провинция Дамаск). Туда также поставляется медицинское оборудование, что позволяет оказывать медицинскую помощь жителям.

Сообщается о начале строительства линии электропередачи длиной 10 км на участке Дераа — Хербат — Эль-Газала Дераа, которая принесет свет в города на юге Сирии.

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