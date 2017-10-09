Пентагон назвал "нелепыми" заявления сирийского генерала о поставках оружия

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что заявления сирийского генерала о поставках США оружия террористам "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* не соответствуют действительности.
"Эти заявления абсолютно нелепы и не соответствуют действительности. Они представляют собой пропагандистскую кампанию России и (сирийского) режима по дискредитации США и успешной борьбе коалиции против ИГ* в Сирии. Силы США на сирийской территории действуют с целью борьбы с терроризмом, и они будут продолжать консультировать и помогать партнерам, пока ИГ* представляет скрытую или явную угрозу", — сказал представитель Пентагона.
*Террористическая организация, запрещенная в России