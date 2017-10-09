Пентагон назвал "нелепыми" заявления сирийского генерала о поставках оружия

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что заявления сирийского генерала о поставках США оружия террористам "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* не соответствуют действительности.

Ранее начальник главного оперативного управления армии Сирии дивизионный генерал Али Аль-Али заявил журналистам, что Вашингтон поставляет оружие террористам в Сирии, а не оппозиции. По его словам, Дамаск знает, что "США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением", однако "оно попало в руки боевиков ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*.

"Эти заявления абсолютно нелепы и не соответствуют действительности. Они представляют собой пропагандистскую кампанию России и (сирийского) режима по дискредитации США и успешной борьбе коалиции против ИГ* в Сирии. Силы США на сирийской территории действуют с целью борьбы с терроризмом, и они будут продолжать консультировать и помогать партнерам, пока ИГ* представляет скрытую или явную угрозу", — сказал представитель Пентагона.

*Террористическая организация, запрещенная в России