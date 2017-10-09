Экс-глава ВКС рассказал об оружии, захваченном у сирийских боевиков

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Захваченное у сирийских боевиков оружие в основном было американского производства, заявил журналистам экс-главком ВКС РФ, глава комитета по обороне Виктор Бондарев.

Ранее начальник главного оперативного управления Сирийской Арабской Армии дивизионный генерал Али Аль-Али в ходе демонстрации захваченного у боевиков оружия заявил, что к радикалам в Сирии попадает оружие, купленное по программе Пентагона помощи союзникам США. Аль-Али сообщил, что сирийским военным известно о поставках США оружия террористическим группировкам "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*, которое, как заявлялось ранее, предназначается для борьбы с боевиками.

"Да, захватили огромный оружейный склад, где хранилось вооружение, оружие. Там в основном оружие американского производства", — сказал сенатор.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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