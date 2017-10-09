Турецкие войска начали операцию в Идлибе, сообщили в генштабе страны

АНКАРА, 9 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. ВС Турции приступили к операции в сирийском Идлибе, ведется разведка для установления наблюдательных постов для контроля над перемирием, говорится в полученном РИА Новости в понедельник сообщении генштаба страны.

"Согласно достигнутым в Астане соглашениям по созданию зоны деэскалации в районе Идлиба, ВС Турции как одной из стран-гарантов начали 8 октября операцию по разведке для установления наблюдательных постов с целью мониторинга за перемирием", — говорится в документе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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