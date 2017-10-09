Сирийский генерал обвинил США в поставках оружия террористам

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В сирийской армии вновь обвинили США в поставках оружие террористам. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Сирийской армии генерал Али Аль-Али во время демонстрации захваченного у боевиков оружия.

По его словам, Вашингтон в период с 5 июня по 15 сентября поставил боевикам 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением.

"Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но в конечном счете оно попало в руки боевиков ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*, — рассказал

Аль-Али во время демонстрации захваченного у боевиков оружия.

Кроме того, к радикалам в Сирии попадает оружие, которое покупают американские оборонные компании Chemring и Orbital ATK по госпрограмме Пентагона помощи союзникам США, добавил генерал.

Аль-Али пояснил, что это оружие доставляется на Ближний Восток по морю и попадает в Сирию через участки границы, которые правительственные войска не контролируют.

"Неопровержимые доказательства"

Сирийский генерал также рассказал, что в Восточной Гуте и в восточных кварталах Дамаска собрали неопровержимые доказательства того, что террористами используется иностранное вооружение и боеприпасы.

"Сфотографированы осколки боеприпасов иностранного производства с серийными номерами. Данными боеприпасами боевики регулярно обстреливают жилые кварталы Дамаска и его пригороды", — отметил Аль-Али.

По его словам, во время разминирования квартала Сахур-2 в восточных районах Алеппо военные нашли и обезвредили 193 боеприпаса, среди них гранаты к подствольному гранатомету М203 и 60-миллиметровые мины производства США.

В свою очередь, военнослужащий сирийской армии Валид Хали заявил, что у боевиков "Джебхат ан-Нусра"*, которые атаковали 18 сентября наблюдательный пост российской военной полиции в Хаме, было при себе оружие производства США, Бельгии и Франции.

"Сегодня здесь представлено оружие, изъятое у боевиков несколько недель назад. Оно поставлялось террористам нелегально из-за границы", — сказал он.

По его словам, иногда боевики самостоятельно дорабатывали серийные образцы. В частности, трофеями сирийских военных стали американские винтовки М-16 с кустарно изготовленным крепежом под оптический прицел.

Сирийские военные и СМИ не раз сообщали, что часть оружия, которое США передают оппозиции, оказывается в руках у боевиков. В августе сирийский МИД заявил, что отравляющие вещества, которые нашли на оставленных боевиками складах, доставили террористам из США и Великобритании.

Претензии к Вашингтону

США не раз обвиняли в содействии террористам и нежелании борьбы с ними.

Так, в воскресенье лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы ИГ* уничтожили. Он добавил, что США помогают боевикам с помощью своих баз — в Ракке и на границе с Иорданией.

"Военно-воздушные силы США не позволяют сирийской армии и группам сопротивления продвигаться на пути к позициям, занятым ИГ*", — отметил Насралла.По его словам, нужно продолжать борьбу против боевиков, "несмотря на усилия США".

Военные чины Ирана неоднократно заявляли, что у Тегерана есть доказательства поддержки Вашингтоном боевиков ИГ*. В конце июня советник главнокомандующего КСИР Хамид Реза Могадам Фар пообещал, что Иран опубликует подобные доказательства.

В свою очередь, командующий Военно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде сообщил, что у них есть имеет доказательства, что США поддерживают террористов "Исламского государства"*.

"Мы проникали в командные центры США на протяжении нескольких лет и видели, за чем они следят, куда бьют, мимо чего проходят и как поддерживают ИГ*", — рассказал он.

Хаджизаде отметил, что если КСИР получит разрешение на публикацию доказательств американской поддержки ИГ*, то для США их действия в Сирии и Ираке обернутся "большим скандалом".

Также бывший начальник службы безопасности сирийского сектора базы Мухаммад Ассалам заявил, что боевики, ведущие подготовку на американской базе Ат-Танф под руководством инструкторов из США, продают оружие ИГ*.

"Когда мы об этом узнали, мы сказали об этом американцам. Но они в свою очередь только еще больше начали поддерживать командира, поставленного ими над нами (главарь группировки "Магавир Эс-Саура" Муганнат Атталя). Они продавали вооружение американского производства, СПГ, машины, винтовки М-16, большое количество, после последней ревизии американцев была недостача 4,7 тысячи винтовок", — рассказал Ассалам РИА Новости.

По его словам, на базе в Ат-Танфе есть сирийцы, готовые воевать с ИГ*, однако часть готова воевать и против сирийской армии, такие как люди Муганната Атталя.

Позиция Москвы



В Москве раскритиковали стратегию США по борьбе с ИГ*. Замглавы МИД Олег Сыромолотов привел в пример произошедшее в Сирии год назад, когда коалиция США самолетами "утюжила" позиции сирийской армии под Дейр-эз-Зором, тем самым позволив боевикам "разрезать надвое" оборону правительственных сил.

"Указываем Вашингтону на полную несостоятельность его антиигиловской стратегии", — заявил дипломат.

Он также рассказал, что ИГ* и другие террористические группировки по-прежнему получают поддержку извне, несмотря на предпринимаемые ООН меры.

В Совфеде также выступили с осуждением действий США в Сирии. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что международное сообщество, включая Совбез ООН, должно дать оценку взаимодействию США с ИГ*.

"Сотрудничество ИГ* и США в Сирии — это уже не гипотеза. Это — непреложный факт", — сказал сенатор.

По его словам, американцы в Сирии "готовы иметь дело хоть с самим дьяволом, если это отвечает их интересам".

Он отметил, что речь идет, по его мнению, не об одноразовом использовании ИГ*.

"Создав эту террористическую организацию, американские спецслужбы сотрудничали с ней на всем протяжении сирийской войны. Но в последнее время, когда США поняли, что события на Ближнем Востоке развиваются не по их сценарию, это взаимодействие стало особенно тесным", — полагает политик.

По словам Клинцевича, США "грубо попрали все писаные и неписаные нормы международных отношений, покрыв себя несмываемым позором".

Какие цели преследуют США



Эксперты сходятся во мнении, что главной целью присутствия США в Сирии остается свержение легитимного президента Башара Асада.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов заявил, что поддержка и использование радикальных исламистских группировок в борьбе против Асада — это факт уже давно известный.

"Разгром ИГ* — это вопрос времени, но он может и задержаться в связи с действиями Соединенных Штатов", — сказал Борис Долгов.

Как считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский, США обеспечивают продвижение отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) в направлении Дейр-эз-Зора, чтобы использовать занятые ими территории для усиления своей позиции в будущих переговорах по политическому урегулированию в Сирии.

Он также отметил, что в "сотрудничестве США и ИГ* нет ничего невозможного", так как "в свое время американцы выращивали различные формирования радикального толка (…) для противодействия группировке советских войск в Афганистане".

"Это достаточно планомерная работа, которая ведется на протяжении десятилетий", — добавил эксперт.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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