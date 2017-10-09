У боевиков, атаковавших российских полицейских в Сирии, было оружие из США

ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, которые атаковали 18 сентября в Сирии наблюдательный пост российской военной полиции, имели при себе оружие производства США, Бельгии и Франции, заявил журналистам военнослужащий сирийской армии Валид Хали в ходе демонстрации захваченного у боевиков оружия.

"Сегодня здесь представлено оружие, изъятое у боевиков несколько недель назад. Оно поставлялось террористам нелегально из-за границы. Здесь более 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов производства США, Бельгии и Франции", — сказал Валид Хали.

По данным сирийских военных, в ряде случаев боевики самостоятельно дорабатывали серийные образцы. В частности, трофеями сирийских военных стали американские винтовки М-16 с кустарно изготовленным крепежом под оптический прицел.

Как заявил в свою очередь начальник главного оперативного управления Сирийской Арабской Армии дивизионный генерал Али Аль-Али, "ввиду последних событий, разворачивающихся в Восточной Гуте и в восточных кварталах Дамаска, были собраны неопровержимые доказательства того, что террористами используется иностранное вооружение и боеприпасы".

"Сфотографированы осколки боеприпасов иностранного производства с серийными номерами. Данными боеприпасами боевики регулярно обстреливают жилые кварталы Дамаска и его пригороды", — отметил Аль-Али.

По его словам, при этом в ходе разминирования квартала Сахур-2 в восточных районах города Алеппо было обнаружено и обезврежено 193 боеприпаса. Там были найдены такие боеприпасы производства США, как гранаты к подствольному гранатомету М203 и 60-миллиметровые мины к минометам, заключил он.

* Террористическая организация, запрещена в России