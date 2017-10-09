Сирийский генерал обвинил США в поставках оружия ИГ* и "Джебхат ан-Нусре"*

ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. США поставляют оружие террористам в Сирии, а не оппозиции, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Сирийской Арабской Армии дивизионный генерал Али Аль-Али в ходе демонстрации захваченного у боевиков оружия.

"Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением. Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но в конечном счете оно попало в руки боевиков ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*", — сказал он.

В мае представитель американского военного ведомства заявлял, что указанное оружие предназначалось курдам из "Сирийских демократических сил", которые с его помощью должны были освободить город Ракка от боевиков ИГ*.

*Террористическая организация, запрещена в России

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