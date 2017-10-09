Сирийский генерал обвинил США в поставках оружия ИГ* и "Джебхат ан-Нусре"*

ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. США поставляют оружие террористам в Сирии, а не оппозиции, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Сирийской Арабской Армии дивизионный генерал Али Аль-Али в ходе демонстрации захваченного у боевиков оружия.
В мае представитель американского военного ведомства заявлял, что указанное оружие предназначалось курдам из "Сирийских демократических сил", которые с его помощью должны были освободить город Ракка от боевиков ИГ*.
*Террористическая организация, запрещена в России
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