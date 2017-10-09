Сирийский генерал: к ИГ* попадает оружие, купленное для союзников США

ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. К радикалам в Сирии попадает оружие, купленное по программе Пентагона помощи союзникам США, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Сирийской Арабской Армии дивизионный генерал Али Аль-Али в ходе демонстрации захваченного у боевиков оружия.

Аль-Али сообщил, что сирийским военным известно о поставках США оружия террористическим группировкам "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*, о котором ранее заявлялось, что оно предназначается для борьбы с боевиками.

По его данным, большую часть оружия, которое попадает к сирийским радикалам таким образом, закупают американские оборонные компании Chemring и Orbital ATK по госпрограмме Пентагона помощи союзникам США. Аль-Али пояснил, что это оружие доставляется на Ближний Восток морским транспортом и попадает в Сирию через участки границы, которые правительственные войска не контролируют.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.