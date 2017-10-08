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Война в Сирии
Война в Сирии

Эрдоган рассказал о реализации в Идлибе достигнутых в Астане соглашений

16:4808.10.2017
(обновлено: 17:00 08.10.2017)
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© AP Photo / Yasin Bulbul/PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган выступает перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон. 7 октября 2017Президент Турции Тайип Эрдоган выступает перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон. 7 октября 2017
© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool

АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Турция действует в сирийском Идлибе на основе соглашений, достигнутых с Россией и Ираном в Астане, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Бойцы сирийской армии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Накануне Эрдоган заявил, что турецкая армия готова присоединиться к операции в сирийском Идлибе, начатой оппозиционной Свободной сирийской армией (ССА).

"В Астане Турция, РФ и Иран разработали план. И принятые решения мы сейчас реализуем в Идлибе. Мы действуем внутри него вместе с ССА, а Россия — снаружи. Эта работа продолжает нашу операцию "Щит Евфрата", — заявил Эрдоган в воскресенье, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон. Трансляцию вел телеканал NTV.

По его словам, Турция не допустит создания вдоль своих границ "террористического коридора" из курдских кантонов, подконтрольных силам самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

"YPG — это террористы, которые хотят создать террористический коридор от Африна до Средиземного моря. Мы не допустим этого и вынуждены разрушить этот коридор. Мы не положили глаз на эти территории, но будем защищать свою безопасность на границе", — сказал Эрдоган.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Он отметил, что граница с Сирией является для Турции зоной риска. "Сегодня к нам оттуда попадают несколько снарядов, но если ничего не делать, то завтра будут лететь бомбы", — добавил Эрдоган.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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