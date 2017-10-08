Операция по окружению боевиков ИГ* идет в сирийском Меядине

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 8 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Операция по окружению боевиков террористической группировки "Исламское государство"* проводится в городе Меядин — одном из крупнейших оплотов ИГ* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Штурмовые отряды (сирийской) армии ведут зачистку на западных окраинах Меядина", — сказал собеседник агентства.

В Меядине был расположен один из самых крупных оплотов ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор. Террористы, концентрируя здесь силы, направляли их в сторону города Дейр-эз-Зор и трассы, ведущей в Пальмиру, с целью блокировки основного пути снабжения административного центра провинции.

*Террористическая организация, запрещена в России

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