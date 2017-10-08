Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Деръа – одно, Хомс – одно, Дамаск – два. Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел гуманитарную акцию в населенном пункте Хан-Урайниба провинции Эль-Кунейтра, местному населению выданы продукты питания общим весом две тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 86 жителям.

Уточняется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2242.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.