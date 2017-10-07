В США прокомментировали заявления Минобороны РФ о "живых щитах" в Эт-Танфе

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пентагон опроверг заявления Минобороны РФ о том, что беженцы в сирийском лагере Рукбан являются "живым щитом" американской базы в Эт-Танфе.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что беженцы в Рукбане являются, по сути, "живым щитом" американской базы в Эт-Танфе.

"Мало того, что обвинения ложны, но заявление генерал-майора (Игоря) Конашенкова в отношении перемещенных сирийцев в Рукбане также является неудачным, поскольку он знает, что цель наших стран одна — победить террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ – ред.) в Сирии и восстановить нормальную жизнь в стране", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе операции "Непоколебимая решимость".

Как ранее сообщил Конашенков, в "зоне безопасности" рядом с американской базой в Эт-Танфе, практически в пустыне, расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан. Как он отметил, по самым минимальным оценкам, там сегодня находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора, "к которым американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций".

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