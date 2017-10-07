Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, подготовку к предстоящим саммитам СНГ и ЕврАзЭС, а также ряд внутрироссийских проблем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участники совещания обменялись мнениями по положению дел в Сирии с акцентом на позитивную динамику развития ситуации после эффективных действий ВКС России в поддержку наступательной операции сирийской армии", — сказал он.

Также, по его словам, обсуждались вопросы подготовки предстоящих на будущей неделе саммитов СНГ и ЕврАзЭС и некоторые вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

"Постоянные члены Совета безопасности тепло поздравили президента с юбилеем", — добавил Песков. Сегодня Владимиру Путину исполнилось 65 лет.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.

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