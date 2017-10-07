Клинцевич прокомментировал заявления США о невозможности победить ИГ*

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заявление США о невозможности правительственных войск САР при поддержке ВКС РФ полностью уничтожить ИГ* прикрывает истинные цели американцев в Сирии, где они только имитируют борьбу с боевиками, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Официальный представитель Пентагона США Эрик Пэхон ранее заявил, что в оборонном ведомстве не считают возможным полное уничтожение ИГ* в результате совместных усилий правительственной армии Сирии и российских ВКС.

По мнению сенатора, США пытаются препятствовать установлению мира в Сирии, однако сделать это не получится. "В сложившейся ситуации изменить что-либо невозможно. Террористы будут зачищены, Асад железно наведёт там порядок при нашей поддержке", — сказал Клинцевич RT.

Что касается заявления Пентагона, то "это прикрытие тех действий, которые американцы проводят сегодня в Сирии и Ираке, где они имитируют борьбу с боевиками, создавая все условия, чтобы ИГ* проводило свои мероприятия", сказал парламентарий.

По словам Клинцевича, США уже неоднократно демонстрировали свою "двуличную" политику в отношении Сирии.

"На территории Сирии в зоне дислокации подразделений "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*, когда началась активная фаза у сирийских вооруженных сил, они чуть ли не ракетами отгоняли сирийцев от своей базы, в то время как боевики там разгуливают так, как хотят", — отметил законодатель.

По утверждению Клинцевича, в этих условиях американцы смеют заявить, что ведут борьбу с ИГ* и делают это эффективно. "Двуличные люди", — заключил сенатор.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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