Южнее Дейр-эз-Зора ликвидировали отряд из 60 иностранных наемников

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВКС РФ ликвидировали в Сирии отряд иностранных наемников численностью более 60 боевиков, выходцев из СНГ, Туниса и Египта южнее Дейр-эз-Зора, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Южнее Дейр-эз-Зора в долине реки Евфрат воздушным ударом ликвидирован отряд иностранных наемников численностью более 60 боевиков, выходцев из СНГ, Туниса и Арабской Республики Египет. Также уничтожены 12 внедорожников с крупнокалиберным вооружением", — сказал Конашенков.

По его словам, несколько суток проводилась доразведка результатов ранее нанесенного ракетно-авиационного удара в районе населенного пункта Эс-Суккария (северная окраина Абу-Кемаль), в результате которого был уничтожен пункт управления ИГ* с находившимся в нем более 30 боевиками, в том числе с Северного Кавказа.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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