В Сирии уничтожили влиятельных полевых командиров ИГ*

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Влиятельные полевые командиры террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), долгое время скрывавшиеся в Ираке, выходцы с Северного Кавказа, уничтожены в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"По информации, полученной по нескольким каналам и подтвержденной "на земле", уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ*, выходцы из Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани", — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что ликвидация боевиков ИГ* в Сирии будет продолжена.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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