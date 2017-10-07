ВКС России уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков в Сирии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Командный пункт террористов и до 80 боевиков, в числе которых 9 выходцев из Северного Кавказа уничтожены в районе населенного пункта Меядин в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в течение последних суток действия авиагруппы ВКС России в Сирии были сосредоточены на уничтожении подкреплений боевиков террористической группировки "Исламское государство"* с большим количеством иностранных наемников, прибывающих из Ирака в район населенного Абу-Кемаль у сирийско-иракской границы.

По данным Конашенкова, российской военной разведкой в Сирии в течение недели были вскрыты районы их сосредоточения и командные пункты в районе населенного пункта Абу-Кемаль, а также маршруты выдвижения в город Меядин и далее к южным окраинам левобережной части города Дейр-эз-Зора.

"После доразведки и подтверждения целей командованием российской группировки в Сирии была спланирована операция по уничтожению ракетно-авиационным ударом командных пунктов, живой силы и бронетехники ИГИЛ* в данном районе… В районе населенного Меядин уничтожен командный пункт террористов и до 80 боевиков, в числе которых 9 выходцев из Северного Кавказа. Там же уничтожено 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и 3 склада боеприпасов", — Конашенков.

* Террористическая организация, запрещена в России