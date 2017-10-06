Армия Сирии вошла в Меядин - оплот ИГ* в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сирийские войска вошли в один из крупнейших опорных пунктов террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) — город Меядин, расположенный в 45 километрах от Дейр-эз-Зора. Об этом РИА Новости сообщил бригадный генерал армии.

Сирийским военным удалось взять под свой контроль рынок на западе Меядина, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. В настоящее время ожесточенные столкновения с боевиками идут на юге города. Там правительственные войска захватили фермы аш-Шабли и район аль-Мадфаийя.

По словам генерала, армия обеспечила гуманитарные коридоры, которые позволили бы мирным жителям выйти из города. Однако террористы продолжают удерживать часть людей в плену, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве "живого щита".

Сирийское гостелевидение сообщило, что в ходе операции в Меядине было уничтожено большое число боевиков, но цифру не уточнило.

Меядин является важным стратегическим пунктом для террористов ИГ*, так как там они получают оружие, боеприпасы и живую силу из Ирака, через пограничный город Абукемаль. Оттуда мобильные отряды боевиков пытаются атаковать позиции сирийских военных ближе к Дейр-эз-Зору, а также на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, которая является ключевым путем снабжения административного центра провинции.

Боевики ИГ* захватили Меядин, который расположен на берегу Евфрата, в июле 2013 года. В последние месяцы в сторону этого города бежали террористы, которых правительственные войска выбили из окрестностей Дейр-эз-Зора.

Поддержка "Калибрами"

Российские военные оказывают своим сирийским коллегам поддержку с воздуха и даже из-под воды. Накануне с подлодок "Великий Новгород" и "Колпино" из акватории Средиземного моря были запущены десять крылатых ракет, которые нанесли удары по важнейшим объектам террористов в Дейр-эз-Зоре.

Как рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, с помощью "Калибров" удалось уничтожить командные пункты террористов, большие склады с оружием и ангары с военной техникой. Все объекты располагались неподалеку от города Меядин, куда сегодня вошла сирийская армия.

Как рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Мозговой, высокоточные ракеты "Калибр" для подводных лодок уже неоднократно применялись в Сирии для разрушения наиболее важных объектов террористов.

"И это происходит успешно. У "Калибров" есть масса модификаций: для стрельбы по подводным лодкам, по морским целям, есть варианты стрельбы с берега, с воздуха и так далее. Они отличаются дальностью стрельбы, скоростью полета, мощностью боевой части", — отметил эксперт.

Удары с воздуха

В среду стало известно, что российский Су-34 нанес удары по тому месту, где полевые командиры "Джебхат ан-Нусры"* организовали экстренное совещание. Атака была успешной — были ликвидированы 49 боевиков, среди них семь полевых командиров.

Кроме того, российская авиация уничтожила самый крупный заглубленный арсенал группировки недалеко от города Абу-эд-Духур. На этом складе хранилось более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.

По словам Конашенкова, для ликвидации арсенала были использованы боеприпасы, предназначенные специально для поражения заглубленных объектов.

Представитель Минобороны добавил, что лидер "ан-Нусры"* Абу Мухаммед аль-Джуляни после удара в среду впал в кому. Потеря главаря боевиков группировки по всей провинции Идлиб в замешательство.