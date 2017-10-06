Армия Сирии вошла в Меядин - оплот ИГ* в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сирийские войска вошли в один из крупнейших опорных пунктов террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) — город Меядин, расположенный в 45 километрах от Дейр-эз-Зора. Об этом РИА Новости сообщил бригадный генерал армии.
По словам генерала, армия обеспечила гуманитарные коридоры, которые позволили бы мирным жителям выйти из города. Однако террористы продолжают удерживать часть людей в плену, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве "живого щита".
Сирийское гостелевидение сообщило, что в ходе операции в Меядине было уничтожено большое число боевиков, но цифру не уточнило.
Боевики ИГ* захватили Меядин, который расположен на берегу Евфрата, в июле 2013 года. В последние месяцы в сторону этого города бежали террористы, которых правительственные войска выбили из окрестностей Дейр-эз-Зора.
Поддержка "Калибрами"
Как рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, с помощью "Калибров" удалось уничтожить командные пункты террористов, большие склады с оружием и ангары с военной техникой. Все объекты располагались неподалеку от города Меядин, куда сегодня вошла сирийская армия.
"И это происходит успешно. У "Калибров" есть масса модификаций: для стрельбы по подводным лодкам, по морским целям, есть варианты стрельбы с берега, с воздуха и так далее. Они отличаются дальностью стрельбы, скоростью полета, мощностью боевой части", — отметил эксперт.
Удары с воздуха
В среду стало известно, что российский Су-34 нанес удары по тому месту, где полевые командиры "Джебхат ан-Нусры"* организовали экстренное совещание. Атака была успешной — были ликвидированы 49 боевиков, среди них семь полевых командиров.
По словам Конашенкова, для ликвидации арсенала были использованы боеприпасы, предназначенные специально для поражения заглубленных объектов.
Представитель Минобороны добавил, что лидер "ан-Нусры"* Абу Мухаммед аль-Джуляни после удара в среду впал в кому. Потеря главаря боевиков группировки по всей провинции Идлиб в замешательство.
* Террористические организации, запрещенные в России
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