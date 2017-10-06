США призвали Россию предотвратить "ненужный конфликт" в Сирии

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США призывают Россию сфокусировать усилия на борьбе с "Исламским государством"* и предотвратить "ненужный конфликт", сообщил РИА Новости представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать заявления Минобороны РФ о ситуации в сирийском Эт-Танфе.
По его словам, "США продолжают стремиться к успешному предотвращению конфликтов во время всех операций, но остаются готовыми реагировать в целях самозащиты войск США и наших партнеров".
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что граница Сирии и Иордании рядом с базой США в Эт-Танфе превратилась в стокилометровую "черную дыру", откуда атакуют отряды ИГ. Как отметил Конашенков, представители Пентагона неоднократно заявляли, что находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой боевиков "Новой сирийской армии".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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