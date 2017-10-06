США призвали Россию предотвратить "ненужный конфликт" в Сирии

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США призывают Россию сфокусировать усилия на борьбе с "Исламским государством"* и предотвратить "ненужный конфликт", сообщил РИА Новости представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать заявления Минобороны РФ о ситуации в сирийском Эт-Танфе.

"Мы призываем режим (власти Сирии — ред.) и Россию сфокусировать усилия на ИГ и предотвратить ненужный конфликт, который отвлечет от этой миссии и будет способствовать дальнейшей нестабильности в Сирии", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, "США продолжают стремиться к успешному предотвращению конфликтов во время всех операций, но остаются готовыми реагировать в целях самозащиты войск США и наших партнеров".

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что граница Сирии и Иордании рядом с базой США в Эт-Танфе превратилась в стокилометровую "черную дыру", откуда атакуют отряды ИГ. Как отметил Конашенков, представители Пентагона неоднократно заявляли, что находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой боевиков "Новой сирийской армии".

По его словам, за полгода существования военной базы США на сирийско-иорданской границе неизвестно ни об одной операции американцев против боевиков ИГ. Конашенков также сообщил, что чем дальше сирийские войска при поддержке ВКС России продвигаются на восток страны, уничтожая ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, тем все большей проблемой становится присутствие в их тылу американской военной базы в населенном пункте Эт-Танф.

* Террористическая организация, запрещенная в России.