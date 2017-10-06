Сирийская армия вошла в Меядин – крупнейший оплот ИГ* в Дейр-эз-Зоре

Танки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора. Архивное фото

Танки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора. Архивное фото

ДАМАСК, 6 окт — РИА Новости. Сирийские войска вошли в город Меядин — один из крупнейших оплотов террористов группировки "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости бригадный генерал правительственной армии.

Сирийские отряды взяли под контроль рынок на западе города, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. "Ожесточенные столкновения армии с террористами идут на юге города, где войска захватили фермы аш-Шабли и район аль-Мадфаийя", — заявил генерал.

Он рассказал, что армия обеспечила гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из города. Однако боевики продолжают удерживать часть жителей, чтобы использовать их в качестве "живого щита".

Сирийское гостелевидение сообщило, что в ходе операции в Меядине ликвидировано большое число боевиков, но точные цифры при этом не назвало.

Боевики ИГ* в Меядине получают оружие, боеприпасы и живую силу из Ирака, через пограничный город Абукемаль. Оттуда мобильные отряды террористов пытаются контратаковать правительственные силы ближе к Дейр-эз-Зору и позиции армии на трассе Пальмира – Дейр-эз-Зор, которая считается основным путем снабжения административного центра провинции.

* Террористическая организация, запрещенная в России.