В Минобороны назвали американскую базу в Сирии "черной дырой"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В российском Минобороны рассказали о ситуации на границе Сирии и Иордании рядом с американской базой в Эт-Танфе. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, эта территория превратилась в стокилометровую "черную дыру", откуда атакуют боевики ИГ*.

Как рассказали в Минобороны, Пентагон не раз заявлял, что находящиеся там инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой боевиков "Новой сирийской армии".

"Вместо "Новой сирийской армии", как черти из табакерки, оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ*", — сказал Конашенков.

По его словам, за полгода существования военной базы США не известно ни об одной операции против террористов.

Конашенков отметил, что чем дальше сирийские войска при поддержке ВКС продвигаются на восток, уничтожая ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, тем все большей проблемой становится присутствие в их тылу американской военной базы.

Он также рассказал, что беженцы в лагере Рукбан стали, по сути, "живым щитом" базы в Эт-Танфе.

По словам Конашенкова, американцы не подпускают к ним гуманитарные конвои "ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций".

"Напомню, что подобными "защитными" барьерами, кроме американцев, пользуются в Сирии только те, с кем они пришли туда бороться, — террористы", — заявил представитель Минобороны.

Крупнейший лагерь беженцев Рукбан расположен в зоне "безопасности" рядом с американской базой, практически в пустыне. По самым минимальным оценкам, там сейчас находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора.

Заигрывание с террористами

Еще в среду Минобороны сообщило об атаке ИГ* на войска сирийской армии из зоны расположения "военной миссии США" и отметило, что террористы могли получить разведданные о расположении постов правительственных войск от американцев.

"Мы не раз обращали внимание, что основным препятствием для завершения разгрома ИГИЛ* в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег", — сказал Конашенков.

Он отметил, что, по всей видимости, успехи сирийской армии при поддержке ВКС идут вразрез с планами США. Очередным примером, по его словам, стала попытка террористов провести 28 сентября атаку в тылу сирийских войск, когда около 300 боевиков ИГ* из района населенного пункта Рукбан на десятках внедорожников выдвинулись к городу Эль-Карьятейн в провинции Хомс.

"Причем крупный отряд террористов успешно обошел все скрытые посты сирийских войск в районах населенного пункта Харбат Аш-Шхеми и населенного пункта Эль-Басири вовсе не по везению", — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны заявил, что у боевиков на руках были совершенно точные координаты, которые можно получить только благодаря воздушной разведке, обработанные специалистами.

"С рассветом данный отряд террористов попытался захватить господствующие высоты вокруг населенного пункта Эль-Карьятейн", — добавил Конашенков.

Он также отметил, что в этот же день террористы ИГ* провели серию скоординированных атак на другие посты сирийских войск, расположенные вдоль трассы Пальмира — Дейр-эз-Зор, по которой идет снабжение военных и доставляется гуманитарная помощь.

"Перечисленные атаки террористов объединяет только одно — все они осуществлялись из 50-километровой зоны вокруг населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. Той самой, где расположена "военная миссия США" и куда в буквальном смысле даже на пушечный выстрел американцы не подпускали подразделения сирийских войск, преследующих террористов", — заявил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что сирийской армии пришлось приложить значительные усилия, чтобы нейтрализовать мобильные группы террористов на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор и освободить захваченные боевиками населенные пункты.

"Если американская сторона рассматривает такие операции как непредвиденные "случайности", то российские ВКС в Сирии готовы приступить к полному уничтожению всех подобных "случайностей" в подконтрольной им зоне", — заключил он.

Цели США в Сирии



Военные эксперты едины во мнении, что США оказывают помощь террористам в Сирии, чтобы свергнуть легитимного президента Башара Асада.

Профессор Академии военных наук России Владимир Козин высказал мнение, что американцы не собираются отказываться от поддержки террористов в Сирии.

"Террористические группировки в Сирии оказывают очень сильное сопротивление. Но без финансовой, разведывательной, военной, советнической помощи они бы не смогли существовать столь долго — уже более пяти лет после начала этой войны", — сказал он.

По его словам, Вашингтон хочет "воссоздать и укрепить международный террористический "интернационал", но не на своей территории, а на территориях, которые находятся в непосредственной близости к России".

"Кроме того, они хотят ликвидировать законный режим Башара Асада, который их не устраивает. Поэтому создают военно-террористический хаос для того, чтобы держать в напряжении другие государства, а заодно поставлять оружие и боевую технику своим союзникам, которые якобы тоже борются из последних сил с терроризмом", — заявил эксперт.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что устранение Башара Асада по-прежнему остается главной целью США в Сирии.

"Разгром ИГ* — это вопрос времени, но он может и задержаться в связи с действиями Соединенных Штатов. Что вытекает из того факта, что цели США в сирийском конфликте отличаются от целей России", — сказал он.

По его словам, сирийская армия при поддержке ВКС может разгромить ИГ*, но это еще не будет означать окончания конфликта в Сирии.

"Даже после предполагаемого подавления ИГ* сирийский кризис еще не будет разрешен. Потому что находятся на территории Сирии десятки тысяч вооруженных боевиков, которые считаются "умеренной оппозицией", но которые готовы при этом к нанесению ударов", — заключил Долгов.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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