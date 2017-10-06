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Война в Сирии
Война в Сирии

Дети в Дейр-эз-Зоре: война калечит самых юных

11:4506.10.2017
(обновлено: 11:47 06.10.2017)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела квартала Аль-Кусур в сирийском Дейр-эз-Зоре. 6 октября 2017Последствия ракетного обстрела квартала Аль-Кусур в сирийском Дейр-эз-Зоре. 6 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 6 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Джамаль тихим голосом говорит по телефону, где встретиться для свидания с маленьким героем Исой, который к своим пяти годам уже немало пострадал от терроризма.

Уничтожение ВКС России командования Джебхат ан-Нусры*. 5 октября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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С мальчиком произошла трагедия, которую в этом доме пережили, но привыкнуть к ней не смогли. Общение с семьей прервал обстрел террористов, и мы стали свидетелями последствий этого и приняли участие в спасении ребенка.

Одиннадцать осколков

Мы со съемочной группой ВГТРК Евгения Поддубного и местным пожилым мужчиной Джамалем приехали в квартал Аль-Кусур в сирийском Дейр-эз-Зоре. Здесь проживает мальчик, которого судьба успела измучить, но оставила в живых.

"Меня зовут Ииса (Иисус — араб.), мне пять лет. Да, мне больно, вы об этом хотите поговорить", — говорит ребенок, сидя на диване и отводя глаза.

У ребенка шрам на все лицо, а на левой ноге нет пальца.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела квартала Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия ракетного обстрела квартала Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре

"У меня шестеро детей, Ииса — самый младший, но ему больше всех досталось. Когда ему было десять месяцев, прилетела мина — оторвало палец, посекло руки и ноги, оставило шрам на лице, выбило челюсть. Он даже молоко грудное не мог пить. Господи, когда это закончится", — начинает плакать мать, показывая ранения ребенка.

Тот случай не был единственным в жизни черноглазого малыша. Полгода назад возле дома упал снаряд, когда Ииса играл там в футбол. Осколок попал в спину в двух сантиметрах от позвоночника.

Мать задирает футболку и показывает на шрам.

"Вот скажи, мне рыдать или радоваться? Почему это происходит с нами?" — говорит женщина, пытаясь держать себя в руках.

Женщина с детьми в жилом доме в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В теле малыша осталось 11 железных осколков. Семья надеется, что будет возможность отправить младшего в Дамаск на операцию.

"Да, они болят. Мне трудно играть в футбол. Вот этот в ноге — самый противный", — задирая штанину, спокойно показывает малыш.

Страх

Ииса не успевает надеть футболку, как раздается оглушающий взрыв, после которого мама с ужасом уносит сына в дальнюю комнату.

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор

"У меня дочь на улице, господи! Помогите, верните ее, пожалуйста!" — кричит хозяйка, вернувшись к нам.

Последствия ракетного обстрела квартала Аль-Кусур в сирийском Дейр-эз-Зоре. 6 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Времени думать совсем нет — на улице случилась трагедия, масштабы которой оценить сложно. Мысль лишь о том, что снаряд может быть не один. Мы с Джамалем и оператором отталкиваем в дальнюю комнату детей, которые собрались вокруг нас и аппаратуры и поэтому не играли сейчас на улице.

Пыль и тела

Ракета упала в 50 метрах от дома, где живет Ииса. Пыль от разрыва начинает рассеиваться, и к перекрестку, где случилась трагедия, начинают бежать люди. Необходимо оказать помощь пострадавшим.

Сейчас вечер, и в это время многие дети играют на улице, а взрослые ходят за покупками.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела квартала Аль-Кусур в сирийском Дейр-эз-Зоре. 6 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия ракетного обстрела квартала Аль-Кусур в сирийском Дейр-эз-Зоре. 6 октября 2017

В остатках пыли начинают прорисовываться очертания тел на земле. В ушах гул заглушает вой женщин.

Мать Иисы с ужасом в глазах бросается к перекрестку в поисках старшей дочери.

"У вас есть машина? Скорее, пожалуйста! Надо везти в госпиталь! Помогите!" — кричит мужчина, неся в нашу сторону девочку лет 12. У нее вывернуты колени, осколок выбил глаз и переломал переносицу. Но ребенок остается в сознании, она тихо произносит: "Что со мной?"

Это не сестра Иисы. Подгоняем машину. Поддубный прыгает в кузов пикапа, мы подаем ему раненого ребенка.

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Снимайте ремни, скорее! Нужно остановить кровотечение. Гони!" – кричит он. Мы снимаем свои ремни, Поддубный затягивает их туго выше ранений ребенка.

"Потерпи, девочка, все будет хорошо. Не тряси сильно", — слышится из открытого кузова внедорожника.

"Подождите, возьмите ногу. Я не знаю, ее это нога или нет, но надо в больницу, возьмите ради Бога", — подбежав к нашей машине с оторванной ногой, кричит мужчина. Джамаль хватает ногу через окно и командует: "Гони!" Педаль в пол, мчимся в направлении военного госпиталя.

Суета

К госпиталю перед нами на всех парах подъезжают грузовик Красного полумесяца и пикап. Тела погибших — в дальнем углу. Первой аккуратно на носилках выносят девочку лет 15, у которой оторвана нога.

Лагерь беженцев в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Ayham al-Mohammad
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Нам лишь успевают кинуть окровавленные оранжевые носилки, на которые быстро перекладываем девочку из кузова. Она еще в сознании, буквально воет от боли.

Ногу из машины забирает медбрат.

Оператор и инженер Поддубного вместе с нами в роли санитаров подносят носилки с ранеными к больнице.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела квартала Аль-Кусур в сирийском Дейр-эз-Зоре. 6 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия ракетного обстрела квартала Аль-Кусур в сирийском Дейр-эз-Зоре. 6 октября 2017

"Все остальное от нас не зависит. Вы тут оказались случайно. Давайте обратно, посмотрим, что там", — говорит Джамаль.

Картина на месте

Самодельная ракета боевиков разрушила стену школы и часть класса на нижнем этаже. Напротив дымится палатка с шоколадом.

Разминирование восточных районов сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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На асфальте местами кровь и части человеческой плоти. У патрульной машины дымится ботинок с оторванной ступней полицейского, который дежурил здесь в момент обстрела.

"Продавец — мой друг. Его убило на месте, как и троих полицейских здесь рядом", — говорит мужчина на камеру съемочной группы.

Во дворе дома напротив школы лужа крови. Там убило восьмилетнего мальчика.

"У него голова отдельно, рука отдельно, а тельце в руках у матери — это она рыдает так, что здесь слышно", — говорит мужчина, указывая на двор.

Люди идут мимо нас и, плача, читают строчки из Корана. От малейшего шороха и мы, и жители пригибаемся к земле в ожидании взрыва.

"Давайте с людьми поговорим завтра. Сейчас время самое неблагоприятное, как видите. Спасибо за помощь, друзья. Вы сделали много", — пожимая руки, говорит нам бледный Джамаль.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела квартала Аль-Кусур в сирийском Дейр-эз-Зоре. 6 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия ракетного обстрела квартала Аль-Кусур в сирийском Дейр-эз-Зоре. 6 октября 2017
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Война в Сирии
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