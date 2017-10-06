ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 6 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные силы САР продвинулись к окраинам города Меядин в 45 километрах восточнее Дейр-эз-Зора, где находится один из крупнейших оплотов террористов в провинции, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Бойцам в ходе продвижения удалось уничтожить несколько складов с оружием и узел связи ИГ*.
Боевики ИГ* в Меядине получают оружие, боеприпасы и живую силу с территории Ирака через пограничный город Букемаль. Из этого населенного пункта мобильные отряды ИГ* пытаются контратаковать правительственные силы ближе к Дейр-эз-Зору и позиции армии на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, которая считается основным путем снабжения административного центра провинции.
*Запрещенная в России террористическая организация
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