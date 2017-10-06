Сирийская армия ведет наступление на ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 6 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные силы САР продвинулись к окраинам города Меядин в 45 километрах восточнее Дейр-эз-Зора, где находится один из крупнейших оплотов террористов в провинции, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, передовые отряды сирийской армии ведут бои с террористической группировкой "Исламское государство"* в пяти километрах от Меядина.

Бойцам в ходе продвижения удалось уничтожить несколько складов с оружием и узел связи ИГ*.

Боевики ИГ* в Меядине получают оружие, боеприпасы и живую силу с территории Ирака через пограничный город Букемаль. Из этого населенного пункта мобильные отряды ИГ* пытаются контратаковать правительственные силы ближе к Дейр-эз-Зору и позиции армии на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, которая считается основным путем снабжения административного центра провинции.