В Минобороны заявили, что беженцы стали "живым щитом" для базы США в Сирии

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Беженцы в сирийском лагере Рукбан являются, по сути, "живым щитом" американской базы в Эт-Танфе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Беженцы Рукбана сегодня являются, по сути, заложниками, а точнее "живым щитом" американской базы. Напомню, что подобными "защитными" барьерами кроме американцев пользуются в Сирии только те, с кем они пришли туда бороться, — террористы", — заявил Конашенков.
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