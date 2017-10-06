В Минобороны заявили, что беженцы стали "живым щитом" для базы США в Сирии

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Беженцы в сирийском лагере Рукбан являются, по сути, "живым щитом" американской базы в Эт-Танфе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в зоне "безопасности" рядом с американской базой в Эт-Танфе, практически в пустыне, расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан. Как отметил Конашенков, по самым минимальным оценкам, там сегодня находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора, "к которым американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций".

"Беженцы Рукбана сегодня являются, по сути, заложниками, а точнее "живым щитом" американской базы. Напомню, что подобными "защитными" барьерами кроме американцев пользуются в Сирии только те, с кем они пришли туда бороться, — террористы", — заявил Конашенков.