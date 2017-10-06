МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. За полгода существования военной базы США на сирийско-иорданской границе не известно ни об одной операции американцев против боевиков террористической организации ИГ*, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, чем дальше сирийские войска при поддержке ВКС России продвигаются на восток страны, уничтожая ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, тем все большей проблемой становится присутствие в их тылу американской военной базы в населенном пункте Эт-Танф.

"Незаконное развертывание в апреле 2017 года данной военной базы США на сирийско-иорданской границе публично оправдывалось "необходимостью проведения операций против ИГИЛ"*. Однако за полгода существования этой базы не известно ни об одной операции американцев против ИГИЛ", — сказал Конашенков.

*Запрещенная в России террористическая организация

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