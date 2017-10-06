РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Террористы контролируют менее 10% территории в Сирии, заявили в Минобороны

05:4806.10.2017
0110
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВид на Дамаск. Архивное фотоВид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минобороны заявило, что террористы группировки "Исламское государство"* контролируют в Сирии менее десяти процентов территории.

"Успехи" США

Пуски Калибров с российских подлодок по объектам террористов в Сирии
© Минобороны РФ
Российские подлодки ударили ракетами "Калибр" по позициям ИГ* в Сирии
Ранее американский журналист Майкл Бом написал в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы", что западная коалиция во главе с США освободила от террористов 90% территории Ирака и Сирии.

Комментируя заявление Бома, официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков отметил отсутствие реального вклада западной коалиции во главе с Соединенными Штатами в освобождение сирийской территории от боевиков.

"Хочу напомнить Майклу Бому, что после двух лет борьбы с ИГИЛ* международной коалиции и США, к 30 сентября 2015 года около 90 процентов территории Сирии находились под прямым или косвенным контролем ИГИЛ*. Вся военная "стратегия" США тогда заключалась в созерцании наступления "халифата", вооружении головорезов под видом помощи "сирийской оппозиции" и подсчетах количества дней до свержения законной власти Сирии", — сказал он.

Территории, подконтрольные ИГ*, сокращаются

Руководитель Антитеррористического Центра государств - участников СНГ Андрей Новиков. Архивное фото
© Фото : Антитеррористический центр СНГ
Андрей Новиков: ИГ* бежит из Сирии в Пакистан и Среднюю Азию
Конашенков также отметил, что территория, подконтрольная "халифату" сократилась до менее десяти процентов с момента начала военной операции российских ВКС в Сирии. Он также отметил, что на освобожденных территориях отсутствую следы присутствия американских сил, а восстановлением мирной жизни и оказанием гуманитарной помощи жителям Сирии занимается российский Центр примирения враждующих сторон.

"Поэтому, если Майклу Бому и говорить, что США с международной коалицией "освободили" 90 процентов территории Сирии, — то следует обязательно добавлять, что не от террористов, а вместе с ними", — добавил Конашенков.

Кроме того, телеканал "Звезда", являющийся официальным печатным органом Минобороны России, опубликовал инфографику, из которой следует, что 91,6% сирийской территории освобождены от боевиков из ИГ*.

Освобождение региона Дейр-эз Зор

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лидер "Джебхат ан-Нусры"* впал в кому после удара ВКС в Сирии
Важным моментом в освобождении сирийской территории от боевиков ИГ* стало снятие блокады с Дэйр-эз-Зора, которая длилась три года. В этом регионе располагался один из последних крупных оплотов террористов, однако правительственным силам при поддержке российски ВКС удалось разбить террористов и освободить город.

Сейчас российские и сирийские саперы проводят работы по разминированию Дейр-эз-Зор.

На фоне успехов сирийской армии в Пентагоне заявили, что не имеет значение, кто освободит Сирию от ИГ*.

Фактическое прекращение войны

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о фактическом создании условий для прекращения войны в Сирии. Он также подчеркнул, что победа над террористическими группировками в Сирии важна не только с точки зрения региона, но и всего мира.

В российском Генштабе ранее заявили о фактическом прекращении войны в Сирии. По мнению военных, важную роль в этом процессе сыграл подписанный в Астане в начале мая этого года меморандум о создании зон деэскалации.

Бойцы сирийской армии в районе города Эль-Карьятейн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мнение: американцы создают в Сирии военно-террористический хаос
Подобное заявление сделал и министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил ключевое значение создания зон деэскалации, а также отделение умеренной оппозиции.

В Госдуме подчеркнули успехи российских и сирийских военных, заявив, что основной оплот боевиков "Исламского государства"* практически уничтожен.

Помеха в борьбе с терроризмом

В конце сентября Минобороны опубликовало аэрофотосъемку районов, где расположились террористы ИГ*. На снимках видно большое количество американских бронеавтомобилей типа "Хаммер", находящихся на вооружении американских подразделений специального назначения. специального назначения США в местах, которые оборудовали боевики. При этом, на кадрах отсутствовали признаки столкновений с боевиками или ударов авиации международной коалиции. В связи с этим в российском военном ведомстве засомневались в приверженности Вашингтона уничтожению террористов.

Центральная мечеть города Хомса в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Перейти в фотобанк
Лавров обвинил США в провокациях против российских военных в Сирии
В Минобороны также неоднократно замечали, что основным препятствием для разгрома ИГ* в Сирии является поддержка и "заигрывание" с боевиками со стороны США. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что успехи сирийских войск при поддержке российских ВКС в освобождении Сирии от террористов идут вразрез с планами Вашингтона.

До последнего террориста

Сирийский президент Башар Асад заявил, что военные действия в стране будут продолжаться до тех пор, пока полностью не будут ликвидированы террористы.

"Нельзя сказать, что война закончена до тех пор, пока в Сирии не будут уничтожены террористы. Но, к сожалению, террористы все еще пользуются внешней поддержкой со стороны других стран. Среди них Турция, Катар, Саудовская Аравия и многих западных странах", — сказал он.

Асад также заявил, что сирийскую проблему возможно решить лишь в том случае, если все стороны "простят друг друга".

* Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
Перейти в фотобанк
Война с терроризмом в Сирии

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена