Террористы контролируют менее 10% территории в Сирии, заявили в Минобороны

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минобороны заявило, что террористы группировки "Исламское государство"* контролируют в Сирии менее десяти процентов территории.

"Успехи" США

Ранее американский журналист Майкл Бом написал в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы", что западная коалиция во главе с США освободила от террористов 90% территории Ирака и Сирии.

Комментируя заявление Бома, официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков отметил отсутствие реального вклада западной коалиции во главе с Соединенными Штатами в освобождение сирийской территории от боевиков.

"Хочу напомнить Майклу Бому, что после двух лет борьбы с ИГИЛ* международной коалиции и США, к 30 сентября 2015 года около 90 процентов территории Сирии находились под прямым или косвенным контролем ИГИЛ*. Вся военная "стратегия" США тогда заключалась в созерцании наступления "халифата", вооружении головорезов под видом помощи "сирийской оппозиции" и подсчетах количества дней до свержения законной власти Сирии", — сказал он.

Территории, подконтрольные ИГ*, сокращаются

Конашенков также отметил, что территория, подконтрольная "халифату" сократилась до менее десяти процентов с момента начала военной операции российских ВКС в Сирии. Он также отметил, что на освобожденных территориях отсутствую следы присутствия американских сил, а восстановлением мирной жизни и оказанием гуманитарной помощи жителям Сирии занимается российский Центр примирения враждующих сторон.

"Поэтому, если Майклу Бому и говорить, что США с международной коалицией "освободили" 90 процентов территории Сирии, — то следует обязательно добавлять, что не от террористов, а вместе с ними", — добавил Конашенков.

Кроме того, телеканал "Звезда", являющийся официальным печатным органом Минобороны России, опубликовал инфографику, из которой следует, что 91,6% сирийской территории освобождены от боевиков из ИГ*.

Освобождение региона Дейр-эз Зор

Важным моментом в освобождении сирийской территории от боевиков ИГ* стало снятие блокады с Дэйр-эз-Зора, которая длилась три года. В этом регионе располагался один из последних крупных оплотов террористов, однако правительственным силам при поддержке российски ВКС удалось разбить террористов и освободить город.

Сейчас российские и сирийские саперы проводят работы по разминированию Дейр-эз-Зор.

На фоне успехов сирийской армии в Пентагоне заявили, что не имеет значение, кто освободит Сирию от ИГ*.

Фактическое прекращение войны

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о фактическом создании условий для прекращения войны в Сирии. Он также подчеркнул, что победа над террористическими группировками в Сирии важна не только с точки зрения региона, но и всего мира.

В российском Генштабе ранее заявили о фактическом прекращении войны в Сирии. По мнению военных, важную роль в этом процессе сыграл подписанный в Астане в начале мая этого года меморандум о создании зон деэскалации.

Подобное заявление сделал и министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил ключевое значение создания зон деэскалации, а также отделение умеренной оппозиции.

В Госдуме подчеркнули успехи российских и сирийских военных, заявив, что основной оплот боевиков "Исламского государства"* практически уничтожен.

Помеха в борьбе с терроризмом

В конце сентября Минобороны опубликовало аэрофотосъемку районов, где расположились террористы ИГ*. На снимках видно большое количество американских бронеавтомобилей типа "Хаммер", находящихся на вооружении американских подразделений специального назначения. специального назначения США в местах, которые оборудовали боевики. При этом, на кадрах отсутствовали признаки столкновений с боевиками или ударов авиации международной коалиции. В связи с этим в российском военном ведомстве засомневались в приверженности Вашингтона уничтожению террористов.

До последнего террориста

В Минобороны также неоднократно замечали, что основным препятствием для разгрома ИГ* в Сирии является поддержка и "заигрывание" с боевиками со стороны США. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что успехи сирийских войск при поддержке российских ВКС в освобождении Сирии от террористов идут вразрез с планами Вашингтона.

Сирийский президент Башар Асад заявил, что военные действия в стране будут продолжаться до тех пор, пока полностью не будут ликвидированы террористы.

"Нельзя сказать, что война закончена до тех пор, пока в Сирии не будут уничтожены террористы. Но, к сожалению, террористы все еще пользуются внешней поддержкой со стороны других стран. Среди них Турция, Катар, Саудовская Аравия и многих западных странах", — сказал он.

Асад также заявил, что сирийскую проблему возможно решить лишь в том случае, если все стороны "простят друг друга".

* Запрещенная в России террористическая организация