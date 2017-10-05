Депутат сообщил о казни попавшего в плен в Сирии казака

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что россияне Роман Заболотный и Григорий Цуркану казнены террористами ИГ*.

Видео террористов

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором показаны два якобы захваченных в плен в Сирии россиянина. На записи один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем 1979 года рождения из Аксайского района Ростовской области.

Водолацкий во вторник заявил РИА Новости, что знаком с мужчиной, активно участвовавшем в казачьем движении.

Отец Заболотного в комментарии РИА Новости сказал, что беспокоится за сына, но раскрывать подробности отказался.

Второго россиянина — Григория Цуркану — узнали во всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", однако отметили, что не направляли его в Сирию.

Не подчинились требованиям

По словам депутата, после видеообращения, распространенного в интернете, мужчинам подсунули бумагу, которую они должны были прочитать на камеру. В ней, в частности, говорилось, что пленные вступают в ряды ИГ*.

"Их заставляли это сделать, но ни Роман, ни Григорий не подчинились их требованию", — сказал Водолацкий.

По словам депутата, получив отказ, террористы убили мужчин.

Гибель в Сирии Заболотного подтвердил также депутат городской Думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров. По его словам, это случилось 3 сентября.

Подробности выясняются

Минобороны во вторник прокомментировало видео, заявив, что в плен никто из российских военных в Сирии не попадал.

"Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", — сказали в министерстве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что вопросом о якобы захваченных в Сирии россиянах занимаются спецслужбы.

"Кремль не имеет возможности заниматься их судьбой, но, безусловно, соответствующие российские службы, конечно же, будут использовать все возможности для установления их гражданства", — подчеркнул Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила, что министерство совместно с другими ведомствами выясняет местонахождение и гражданство мужчин.

"Работа осложнена тем, что к настоящему моменту не заявлялось каких-либо требований для освобождения заложников. Необходимо также отметить, что мы находимся в тесном контакте с местными властями в Сирии", — добавила она.

Официальные источники информацию о гражданстве мужчин и их гибели пока не подтвердили.

*Запрещенная в России террористическая организация

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