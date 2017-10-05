Представитель Эрдогана рассказал о турецкой стратегии в Идлибе

АНКАРА, 5 окт — РИА Новости. Представители Турции, России и Ирана ведут активные обсуждения реализации соглашения по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, в ближайшие дни в этом направлении будут предприняты конкретные шаги, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"В последние недели, в особенности последние несколько дней, с российской и иранской стороной ведутся активные обсуждения по Идлибу. В них участвуют представители МИД, Генштаба и Национальной разведывательной организации Турции", — цитирует Калына агентство Anadolu

По его словам, в центре обсуждений находится вопрос, как именно будет реализовываться соглашение по зоне деэскалации в Идлибе. "Общие рамки вопроса уже проработаны. В ближайшие дни в этом направлении будут предприняты конкретные шаги", — сказал Калын.

Он сообщил, что по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе будут дислоцированы турецкие силы, а с внешней стороны — российские военнослужащие.

По его словам, в позициях Турции, России и Ирана по будущему Сирии по-прежнему есть определенные расхождения, которые связаны с сохранением у власти Башара Асада.

"Турция и Россия поддерживают Асада и стремятся продлить его нахождение у власти. Однако Анкара считает, что режим Асада утратил легитимность, и на его место должны прийти люди, которых поддержит сирийский народ. Для этого необходимо в первую очередь прекратить столкновения в Сирии", — сказал Калын.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

*Террористическая организация, запрещенная в России