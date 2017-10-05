Саудовская Аравия поддерживает переговорный процесс по Сирии в Астане

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Эр-Рияд поддерживает переговорный процесс в Астане по Сирии, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр.

"Также мы поддерживаем переговоры в Астане и необходимость сохранения территориальной целостности и государственных институтов Сирии", — заявил Аль-Джубейр по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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