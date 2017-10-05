Российские подлодки нанесли удар по объектам террористов в Сирии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские военные с подводных лодок нанесли удар ракетами "Калибр" по объектам террористов в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что атака была направлена на наиболее важные объекты террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в провинции Дейр-эз-Зор. В результате удара удалось уничтожить командные пункты боевиков, крупные склады оружия и ангары с бронетехникой неподалеку от города Меядин.
Террористы в замешательстве
ВКС России также продолжают наносить авиаудары по позициям боевиков. Ранее днем российский Су-34 атаковал место, где проходило экстренное совещание полевых командиров "Джебхат ан-Нусры"*. В результате нападения были уничтожены 49 боевиков, среди них семь полевых командиров.
Конашенков рассказал, что для ликвидации склада применялись специальные боеприпасы, предназначенные для поражения заглубленных объектов.
"Пожар, вызванный детонировавшими боеприпасами, продолжался несколько часов до полного их выгорания", — отметил представитель Минобороны.
По словам Конашенкова, российские военные разведчики в течение продолжительного срока изучали систему логистики подвоза боеприпасов к опорным пунктам и на позиции терраристов.
Накануне в Минобороны отчитались о другой успешной операции ВКС. Российская авиация ликвидировала руководство группировки "Джебхат-ан-Нусра"*. Всего было уничтожено 12 полевых командиров и около 50 их охранников. Кроме того, в результате авиаударов был убит начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи.
Боевики "обезглавлены"
Как сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, проведенная 4 октября операция по ликвидации главарей "ан-Нусры"* была максимально точной.
"Очевидно, что в качестве средств поражения были использованы авиабомбы со спутниковым наведением, что позволило с хирургической точностью поразить объект, где находились террористы", — заявил эксперт. Он также отметил отличную работу разведки.
"Потеря главы деморализует всю группировку, воевать они будут уже менее эффективно", — уверен эксперт. Он добавил, что наступление сирийских войск на земле при поддержке российской авиации теперь будет развиваться быстрее.
* Террористические организации, запрещенные в России
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