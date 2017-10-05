Российские подлодки нанесли удар по объектам террористов в Сирии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские военные с подводных лодок нанесли удар ракетами "Калибр" по объектам террористов в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Десять крылатых ракет были запущены с подлодок "Великий Новгород" и "Колпино" из акватории Средиземного моря. По словам Конашенкова, средства контроля подтвердили, что все цели уничтожены.

Он подчеркнул, что атака была направлена на наиболее важные объекты террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в провинции Дейр-эз-Зор. В результате удара удалось уничтожить командные пункты боевиков, крупные склады оружия и ангары с бронетехникой неподалеку от города Меядин.

Террористы в замешательстве

ВКС России также продолжают наносить авиаудары по позициям боевиков. Ранее днем российский Су-34 атаковал место, где проходило экстренное совещание полевых командиров "Джебхат ан-Нусры"*. В результате нападения были уничтожены 49 боевиков, среди них семь полевых командиров.

Авиация нанесла удары по крупнейшему заглубленному арсеналу "ан-Нусры"* в районе города Абу-эд-Духур, в котором боевики хранили более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.

Конашенков рассказал, что для ликвидации склада применялись специальные боеприпасы, предназначенные для поражения заглубленных объектов.

"Пожар, вызванный детонировавшими боеприпасами, продолжался несколько часов до полного их выгорания", — отметил представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, российские военные разведчики в течение продолжительного срока изучали систему логистики подвоза боеприпасов к опорным пунктам и на позиции терраристов.

Он добавил, что лидер "ан-Нусры"* Абу Мухаммед аль-Джуляни после удара российской авиации в среду впал в кому, что привело террористов по всей провинции Идлиб в замешательство.

Накануне в Минобороны отчитались о другой успешной операции ВКС. Российская авиация ликвидировала руководство группировки "Джебхат-ан-Нусра"*. Всего было уничтожено 12 полевых командиров и около 50 их охранников. Кроме того, в результате авиаударов был убит начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи.

Боевики "обезглавлены"

Как сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, проведенная 4 октября операция по ликвидации главарей "ан-Нусры"* была максимально точной.

"Очевидно, что в качестве средств поражения были использованы авиабомбы со спутниковым наведением, что позволило с хирургической точностью поразить объект, где находились террористы", — заявил эксперт. Он также отметил отличную работу разведки.

По словам Коротченко, в результате действий ВКС России группировка оказалась фактически обезглавлена, что серьезно ударит по ее деятельности как в Сирии, так и в соседних странах

"Потеря главы деморализует всю группировку, воевать они будут уже менее эффективно", — уверен эксперт. Он добавил, что наступление сирийских войск на земле при поддержке российской авиации теперь будет развиваться быстрее.

* Террористические организации, запрещенные в России