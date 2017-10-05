Лавров рассказал, как король Саудовской Аравии оценил работу России в Сирии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Аль Сауд позитивно оценил усилия России по урегулированию в Сирии и астанинский процесс, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В этом контексте король Сальман позитивно оценил усилия, которые предпринимаются по сирийскому урегулированию в рамках астанинского формата. В свою очередь, российская сторона поддерживает усилия, которые предпринимает королевство Саудовской Аравии по объединению сирийской оппозиции для того, чтобы закрепить ее на конструктивной платформе переговоров с правительством на основе резолюции СБ ООН 2254", — сказал Лавров по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда.