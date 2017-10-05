Коалиция США о борьбе с "Ан-Нусрой"* в Сирии: мы сражаемся с ИГ*

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* не комментируют удары ВКС РФ по боевикам "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии и заявляют, что сосредоточены на борьбе с ИГ в этой стране.

"Коалиция сосредоточена на разгроме ИГ. Мы не можем подтвердить эти сообщения (об ударе ВКС РФ — ред.) и у нас нет комментариев о действиях, предпринятых Россией от имени сирийского режима", — заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

Таким образом в коалиции ответили на вопросы РИА Новости о том, наносят ли ее силы удары по боевикам "Ан-Нусры" в Сирии и как в коалиции могут прокомментировать удары ВКС РФ по ним.

Ранее в коалиции и в Пентагоне традиционно подчеркивали, что считают "Ан-Нусру" ячейкой "Аль-Каиды"* и наносят по ее боевикам удары при первой возможности. Тем не менее, в официальных сообщениях коалиции почти всегда фигурируют удары только по ИГ.

В свою очередь в Москве не раз обвиняли США и возглавляемую ими коалицию в том, что они не борются с террористами "Ан-Нусры". Так, глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил, что западная коалиция до того, как в Сирии начали работать ВКС России, в целом достаточно пассивно себя вела в отношении ИГ, а Джебхат ан-Нусру "практически не трогали".

"Даже после того, как пришла новая администрация (США — ред.), мы не видим, чтобы коалиция всерьез взялась за "Джебхат ан-Нусру", — сказал российский министр.

В Минобороны РФ коалицию обвиняли не просто в недостаточных усилиях по борьбе с террористами, а в помощи им. В коалиции и в США это опровергают.

*Террористические группировки, запрещенные в России