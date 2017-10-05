Российские подлодки атаковали "Калибрами" объекты боевиков в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" атаковали ракетами "Калибр" объекты террористов в Сирии, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, за последнюю неделю российская разведка узнала координаты наиболее важных объектов ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор. Они и стали целями атаки подлодок.
В результате удара были уничтожены командные пункты террористов, крупные склады оружия и ангары с бронетехникой в районе города Меядин. Тем самым российская авиация и соединения ВМФ продолжили поддержка успешного наступления сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.
Ранее в Минобороны сообщили, что попытки наступления "Джебхат ан-Нусры"* и ИГ* на западе и востоке Сирии провалились. Боевики понесли самые серьезные потери за последние месяцы. Только с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2 359 человек убитыми.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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