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Война в Сирии
Война в Сирии

Боевики в замешательстве: ВКС нанесли удар по "Джебхат ан-Нусре"*

12:4905.10.2017
(обновлено: 12:50 05.10.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкУничтожение ВКС России командования Джебхат ан-Нусры*. 5 октября 2017Уничтожение ВКС России командования Джебхат ан-Нусры*. 5 октября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. ВКС России нанесли очередной удар по позициям боевиков "Джебхат ан-Нусры"*. Были уничтожены почти 50 боевиков, и крупный арсенал с оружием, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военный политолог: действиям ВКС в Сирии можно только поаплодировать
Он также рассказал, что лидер "ан-Нусры"* Абу Мухаммед аль-Джуляни впал в кому после удара российской авиации, нанесенного в среду.

По его словам, критическое состояние главаря боевиков вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб. Также Конашенков раскрыл детали еще одной операции, проведенной российскими военными.

Российский Су-34 нанес авиаудар по месту, где проходило экстренное совещание полевых командиров "восточного сектора" "ан-Нусры"*. Были уничтожены 49 боевиков, в том числе семь полевых командиров. В ведомстве назвали имена некоторых из них: Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави.

Кроме того, авиация ликвидировала крупнейший заглубленный арсенал "Джебхат-ан-Нусры"* в районе города Абу-эд-Духур. Террористы хранили там более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Косачев заявил о необратимости победного наступления ВКС и сирийских войск
"Склад боеприпасов был уничтожен специальным авиационным боеприпасом, предназначенным для поражения заглубленных объектов. Пожар, вызванный детонировавшими боеприпасами, продолжался несколько часов до полного их выгорания", — добавил Конашенков.

Удары по "Ан-Нусре"*

Накануне в Минобороны сообщили, что ВКС ликвидировали руководство группировки "Джебхат-ан-Нусра"* в Сирии. Среди уничтоженных — 12 полевых командиров "ан-Нусры"* и около 50 их охранников. Также погиб ближайший помощник аль-Джуляни — начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи.

В прошлый четверг удары российской авиации сорвали операцию "Джебхат ан-Нусры"*, пытавшейся вызволить террористов из "Акербатского котла" в восточной Хаме.

В течение недели все удары ВКС в провинции Идлиб были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях боевиков, рассказал Конашенков.

Генерал-майор подчеркнул, что российская авиация не бомбит жилые кварталы. "Целями для поражения являются выявленные беспилотными средствами и обязательно подтвержденные по другим каналам базы террористов, бронетехника и склады боеприпасов", — заявил он.

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
Эксперт рассказал, как ВКС уничтожили главарей "Джебхат ан-Нусры"*
За день до этого точечным ракетным ударом по террористам южнее города Идлиб ликвидировали пять главарей группировки.

Погибли начальник южного сектора провинции, эмир по финансовым вопросам, советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани, шариатский судья и помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсини и еще 32 боевика.

Кроме того, в результате авианалета были уничтожены склады с боеприпасами и техника террористов. Конашенков подчеркнул, что решение об ударе было принято только после того, как было установлено точное местонахождение террористов, проверенное по нескольким каналам.

В конце сентября в ведомстве сообщали, что продолжавшиеся в последние недели попытки наступления "Джебхат ан-Нусры"* и ИГ* на западе и востоке Сирии завершились провалом. Только с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2359 человек убитыми.

Успехи ВКС

Эксперт ассоциации военных политологов Олег Глазунов отметил эффективность и слаженность действий ВКС в Сирии.

"Так и должны работать Военно-космические силы в привязке с остальными Вооруженными силами. То есть разведка выявляет нахождение штабов противника, а Военно-космические силы наносят удары. Идет война, уничтожаются штабы, чтобы помешать координации действия противника, чтобы не было единого командования", — сказал он.

По его словам, этот успех говорит о том, что армия выходит из кризиса 90-х годов, что сегодня она приобрела и военный опыт, и заново формируется уже под XXI век.

"Джебхат ан-Нусра"*

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Фото : Минобороны РФ
Эксперт: ВКС РФ действуют в Сирии строго по правилам военного искусства
"Джебхат ан-Нусра"* появилась еще в 2012 году задолго до распространения "Исламского государства"*. Группировка позиционирует себя как филиал "Аль-Каиды"* в Сирии и является одной из самых развитых и агрессивных.

Как отметил заместитель директора института стран СНГ Владимир Евсеев, после того, как провинция Дейр-эз-Зор будет освобождена от ИГ*, настанет черед "Джебхат ан-Нусры"* в Идлибе.

По данным Евсеева, сейчас там находятся около 20 тысяч боевиков этой группировки. Он напомнил, что именно "Джебхат ан-Нусра"* контролирует основные коридоры для прохода боевиков из Идлиба в Турцию.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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