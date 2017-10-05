Боевики в замешательстве: ВКС нанесли удар по "Джебхат ан-Нусре"*

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. ВКС России нанесли очередной удар по позициям боевиков "Джебхат ан-Нусры"*. Были уничтожены почти 50 боевиков, и крупный арсенал с оружием, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что лидер "ан-Нусры"* Абу Мухаммед аль-Джуляни впал в кому после удара российской авиации, нанесенного в среду.

По его словам, критическое состояние главаря боевиков вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб. Также Конашенков раскрыл детали еще одной операции, проведенной российскими военными.

Российский Су-34 нанес авиаудар по месту, где проходило экстренное совещание полевых командиров "восточного сектора" "ан-Нусры"*. Были уничтожены 49 боевиков, в том числе семь полевых командиров. В ведомстве назвали имена некоторых из них: Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави.

Кроме того, авиация ликвидировала крупнейший заглубленный арсенал "Джебхат-ан-Нусры"* в районе города Абу-эд-Духур. Террористы хранили там более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.

Удары по "Ан-Нусре"*

"Склад боеприпасов был уничтожен специальным авиационным боеприпасом, предназначенным для поражения заглубленных объектов. Пожар, вызванный детонировавшими боеприпасами, продолжался несколько часов до полного их выгорания", — добавил Конашенков.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВКС ликвидировали руководство группировки "Джебхат-ан-Нусра"* в Сирии. Среди уничтоженных — 12 полевых командиров "ан-Нусры"* и около 50 их охранников. Также погиб ближайший помощник аль-Джуляни — начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи.

В прошлый четверг удары российской авиации сорвали операцию "Джебхат ан-Нусры"*, пытавшейся вызволить террористов из "Акербатского котла" в восточной Хаме.

В течение недели все удары ВКС в провинции Идлиб были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях боевиков, рассказал Конашенков.

Генерал-майор подчеркнул, что российская авиация не бомбит жилые кварталы. "Целями для поражения являются выявленные беспилотными средствами и обязательно подтвержденные по другим каналам базы террористов, бронетехника и склады боеприпасов", — заявил он.

За день до этого точечным ракетным ударом по террористам южнее города Идлиб ликвидировали пять главарей группировки.

Погибли начальник южного сектора провинции, эмир по финансовым вопросам, советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани, шариатский судья и помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсини и еще 32 боевика.

Кроме того, в результате авианалета были уничтожены склады с боеприпасами и техника террористов. Конашенков подчеркнул, что решение об ударе было принято только после того, как было установлено точное местонахождение террористов, проверенное по нескольким каналам.

В конце сентября в ведомстве сообщали, что продолжавшиеся в последние недели попытки наступления "Джебхат ан-Нусры"* и ИГ* на западе и востоке Сирии завершились провалом. Только с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2359 человек убитыми.

Успехи ВКС

Эксперт ассоциации военных политологов Олег Глазунов отметил эффективность и слаженность действий ВКС в Сирии.

"Так и должны работать Военно-космические силы в привязке с остальными Вооруженными силами. То есть разведка выявляет нахождение штабов противника, а Военно-космические силы наносят удары. Идет война, уничтожаются штабы, чтобы помешать координации действия противника, чтобы не было единого командования", — сказал он.

По его словам, этот успех говорит о том, что армия выходит из кризиса 90-х годов, что сегодня она приобрела и военный опыт, и заново формируется уже под XXI век.

"Джебхат ан-Нусра"*

"Джебхат ан-Нусра"* появилась еще в 2012 году задолго до распространения "Исламского государства"*. Группировка позиционирует себя как филиал "Аль-Каиды"* в Сирии и является одной из самых развитых и агрессивных.

Как отметил заместитель директора института стран СНГ Владимир Евсеев, после того, как провинция Дейр-эз-Зор будет освобождена от ИГ*, настанет черед "Джебхат ан-Нусры"* в Идлибе.

По данным Евсеева, сейчас там находятся около 20 тысяч боевиков этой группировки. Он напомнил, что именно "Джебхат ан-Нусра"* контролирует основные коридоры для прохода боевиков из Идлиба в Турцию.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>