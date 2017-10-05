Личности "плененных" в Сирии россиян выясняются, заявил Песков

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Личности плененных в Сирии россиян и обстоятельства произошедшего выясняются соответствующими ведомствами, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне в западных СМИ появилась информация, что группировка ИГ* опубликовала видео с двумя якобы захваченными в плен россиянами. О службе в ВС РФ на записи мужчины не говорят. Минобороны РФ опровергло информацию о пленении российских военнослужащих.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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